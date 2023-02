Rendez-vous mardi 28 février pour les premières images de l'essai du Ford Tourneo Connect

Depuis le passage au tout électrique des Peugeot Rifter, Citroën Berlingo et Opel Combo Life, les rivaux proposant des motorisations thermiques ont laissé le champ libre sur le segment des ludospaces. Il reste donc Toyota ProAce City, le Renault Kangoo, le Volkswagen Caddy et donc le Ford Tourneo Connect qui vient de dévoiler sa troisième génération.

Contrairement aux précédents, la principale particularité de ce nouveau Ford est le fait qu'il est le cousin du dernier Caddy avec lequel il partage sa plate-forme mais également la majorité de ses éléments mécaniques et esthétiques.

Les points de ressemblance sont très nombreux notamment au niveau des lignes car le Tourneo ne diffère seulement que par ses boucliers, son énorme calandre, ainsi que ses projecteurs et ses feux. Tout le reste est strictement identique. Et il en est de même de la planche de bord strictement similaire.

Existant en deux longueurs (4,51 et 4,86 m), le Tourneo Connect est également disponible en 5 ou 7 places et comme on peut s'y attendre le volume de chargement est important.

Sous son capot, trois moteurs : un essence de 114 ch et deux diesels (102 et 122 ch).

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai du Ford Tourneo Connect. Pour l'occasion, nous aurons entre les mains une version longue en finition Active animée par un moteur diesel de 122 ch.