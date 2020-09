Citroën C3 restylée : les premières images de l'essai en live

Vous connaissez l'actuelle Citroën C3, eh bien vous n'allez pas être déstabilisé par son restyling tant celui-ci est léger. Les principales évolutions se concentrent sur la partie avant. La citadine aux chevrons inaugure la nouvelle calandre de la marque, qui sera prochainement déclinée sur tous les futurs modèles. Ainsi, les joncs chromés, qui auparavant faisaient le tour des feux de jour, en restant quasi parallèles, se séparent désormais. La baguette inférieure plonge dans le bouclier et rejoint presque les optiques, qui perdent leur côté arrondi pour adopter un contour plus géométrique. La bouche centrale a été redécoupée, mais le bas du bouclier n'a en revanche pas été revu. Nouvelle forme également pour les airbumps qui sont désormais au nombre de trois et non plus sept. Citroën met également l''accent sur la personnalisation avec le passage de 36 à 97 combinaisons.

Les premières images de l'essai de la Citroën C3

Dans l'habitacle, aucune modification pour la planche de bord. Il en est de même de l'équipement qui gagne seulement l'aide au stationnement avant. Pas de régulateur de vitesse adaptatif par exemple. La seule nouveauté porte sur l'adoption de sièges issus du programme Advanced Confort qui devraient s'avérer plus accueillants pour les passagers.

Déception sous le capot avec la conservation des mêmes moteurs à savoir les Puretech 82 - qui gagne 1 ch pour devenir Puretech 83 ch - et 110 ch. Un diesel reste au catalogue le BlueHDI 100 ch. En revanche, pas d'hybridation au programme.

Les prix de cette C3 restylée oscilleront entre 14 800 et 22 500 €.