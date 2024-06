Rendez-vous vendredi 28 juin pour les premières images de l'essai de la nouvelle Toyota Yaris GR

On appelle cela un coup de maître. Il suffit à toutes personnes aimant les voitures sportives de faire quelques kilomètres au volant de la Toyota Yaris GR, pour en tomber follement amoureux. En effet, si la prise de risque de Toyota de commercialiser un tel véhicule en 2020 pouvait sembler déraisonnable, elle s'est vite transformée en carton commercial. Ainsi, il s'en est vendu 18 000 exemplaires en Europe et même en France l'engouement a été énorme puisque la filiale tricolore en a écoulé près de 1 100 alors que l'allocation de base se résumait à 56/an… No comment.

Il faut dire que le package a tout pour séduire avec dans le format d'une citadine un moteur de 261 ch, une boîte mécanique et surtout une transmission. Une association faisant de la Yaris GR une exception sur le marché.

Alors que les normes environnementales deviennent de plus en plus sévères et le malus onéreux, on aurait pu penser que Toyota allait enterrer la Yaris GR. Eh bien non. La revoici. Et pour ce nouvel opus, Toyota la même améliorée avec principalement plus de puissance (290 ch), une présentation intérieure repensée et l'introduction d'une boîte automatique. Mais il y a bien d'autres détails aussi principalement mécaniques. Le but : rendre cette Yaris GR encore plus efficace. Mais est-ce possible?

Pour le savoir, on vous donne rendez-vous demain pour les premières images de l'essai au volant d'une Toyota Yaris GR en boîte automatique. Nous la testerons sur route mais également sur le circuit du Laquais dans la région de Lyon.