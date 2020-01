Retour à 90 km/h : comment l’Etat tire le frein à main

Finalement, tout se passe comme prévu avec cette histoire des 80 km/h. Certes, le gouvernement a bien ouvert la porte à un assouplissement de la mesure, avec la possibilité pour les départements qui le souhaitent de rétablir les 90 km/h sur certains tronçons selon un processus détaillé dans la loi d’orientation des mobilités. Mais dans le même temps, il freine des quatre fers (ou quatre roues, plutôt) pour ralentir, voir empêcher son application concrète.

Tel est le sens de la circulaire de 10 pages envoyée aux préfets en ce début de semaine, et dont Le Figaro se fait l’écho ce matin. Qualifié de « guide conçu pour empêcher les élus de revenir sur les 80 km/h » par un député interrogé par le quotidien, ce document reprend les préconisations du collège d’experts du Conseil national de sécurité routière, déjà évoquées par le passé sur Caradisiac, et incite les préfets à en tenir compte avec la plus grande rigueur. Et ce, alors même que le gouvernement avait indiqué n’être « pas tenu » par ces dispositions.

« Sous couvert d'assouplissement, le Gouvernement prépare une nouvelle "usine à gaz" car il cloisonne et réglemente tout de telle façon que les limitations et les panneaux vont se multiplier sur les routes départementales », tempête un élu. « Ainsi, les préconisations du Comité d'experts sont telles que, dans les faits, il sera presque impossible de trouver des tronçons de routes départementales qui répondront strictement aux critères définis. »

Difficile de lui donner tort tant les dispositions apparaissent restrictives, puisque ne seraient concernées que les portions de plus de 10 km dotées de séparations physiques, d’alertes sonores sur les côtés et bien sûr sans tourne-à-gauche, de croisements, ou arrêt pour transports en commun. Et Le Figaro de préciser qu’il est aussi demandé d’imposer sur les portions concernées par le retour à 90 km/h des bandes blanches afin d’y interdire les dépassements.

Nous avions détaillé, il y a plusieurs mois de cela, les raisons pour lesquelles le retour aux 90 km/h s’annonçait comme une mission quasi-impossible. De fait, plusieurs édiles, initialement favorables à une révision à la hausse des limitations de vitesse, avait finalement renoncé à ces assouplissements auxquels 88% des Français sont pourtant favorables.

A ce jour, seuls les départements de la Haute-Marne et de la Seine-et-Marne ont officialisé leur intention de rétablir les 90 km/h sur une partie de leur réseau, tandis que la Côte-d’Or se dit prête à embrayer malgré les difficultés qui se présentent.

« A priori, après consultation de la Commission départementale de la sécurité routière et du Préfet, plus de 1 000 kilomètres de routes départementales pourraient repasser sans difficultés à 90 km/h », déclare François Sauvadet, Président (LR) du département de Côte d’Or. « Chaque mort sur les routes départementales est un mort de trop. Mais en menaçant les présidents de département de recours en justice de la part de victimes de la route, le Gouvernement met clairement la pression sur les exécutifs départementaux. »

Et trouve ainsi un moyen habile de se dégager de toute responsabilité au cas où les accidents repartiraient à la hausse dans les zones revenues malgré tout à 90.