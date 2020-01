Rétromobile 2020 : l'électrique, une vieille histoire chez Peugeot

Les constructeurs ont beau nous marteler de campagnes publicitaires et marketing sur l'immense offensive de voitures électriques à venir, il n'empêche, cette motorisation est loin d'être nouvelle. En fait, elle a même été privilégiée avant le moteur thermique à la fin du 19e siècle, avant de disparaître des cartons et de refaire surface des décennies plus tard.

Chez Peugeot, notamment. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la marque a développé une auto légère, urbaine et électrique : la VLV (voiture légère de ville). A cette époque, il n'était pas question de produire un engin énorme avec des centaines de kilogrammes de batteries, mais plutôt un véhicule le plus léger possible, et donc économique. Le résultat est une étrange biplace disposant de quatre batteries d'origine SAFI en 12V (dites-vous qu'aujourd'hui, les réseaux électriques des autos les plus modernes sont en 800V !). Mais avec son poids plume, l'auto se permettait tout de même de faire jusqu'à 70 km sur une charge. Pas si ridicule que cela, dans les années 40.

Produite à seulement 377 unités et stoppée à la fin de la guerre, la VLV est donc une rareté. Elle partage les feux de la rampe à Rétromobile avec la 404, une auto bien plus diffusée, dessinée par Pininfarina et remplaçante de la mythique 403.