Rétromobile 2022 - L'Aventure Citroën, 80 ans d'histoire

2 CV Sahara (1960 – 1967) : une rareté construite à 694 exemplaires

Une Deudeuche tout terrain, voila qui n’est pas banal. Présentée à la presse le 7 mars 1957 à la mer de sable d’Ermenonville la 2 CV Sahara 4 roues motrices est dotée de deux moteurs 425 cm³ de 14 cv chacun. De quoi atteindre les 100 km/h sans peine. Mais là n’est pas sa fonction première.

L’idée de construire une 2CV tout terrain ne vient pas de Citroën. C’est l’œuvre d’un ingénieur en BTP, Maurice Bonafous (ingénieur BTP). Face aux déboires à répétition de sa Jeep Willys, celle-là même laissée par les soldats américains après le débarquement, il décide de modifier lui-même sa 2cv et d’en faire un engin de franchissement. Il lui installe un second moteur à l’arrière et opte pour une transmission 4 roues motrices. Ce n’est qu’averti de ce prototype innovant que Citroën s’intéresse à la faisabilité d’un tel modèle. La marque au chevron rajoute aux qualités reconnues de la 2 CV (robustesse, légèreté, faible coût d’entretien…) d’impressionnantes capacités de franchissement. La voiture, avec 4 passagers, peut grimper sans broncher des pentes de 40°, quel qu’en est le revêtement (sable, neige, boue, gravier, cailloux).

Présentée au salon des véhicules industriels de Paris le 6 novembre 1958, la production ne débute que fin 1960. La Sahara se distingue du modèle classique par ses ailes échancrées et élargies, une porte de coffre travaillée pour refroidir le moteur arrière. Et surtout par ses doubles commandes. Pour faire fonctionner les deux moteurs, il faut deux clés de contact pour actionner les deux commandes de démarreur, deux tirettes de starter (une sur le tableau de bord, l’autre entre les sièges) et deux réservoirs de 15 litres sous les sièges avec deux goulottes de remplissage sortant au travers des portes avant droite et gauche de la voiture. Une exception notoire, l’unique levier de vitesse placé au plancher entre les deux sièges suffit à actionner les deux boîtes de vitesse. Il est possible de débrayer le moteur arrière et d’évoluer uniquement avec le moteur avant. De quoi économiser du carburant. Car si la 2 CV voit double, elle biberonne également doublement. Avec ses 735 kg (300 de plus qu’une Deuche classique) l’engin ingurgite entre 9 et 12 litres aux 100 km, deux fois plus sa petite sœur. Et pour couronner le tout, son prix ( 9 820 francs) est lui aussi deux fois supérieur à celui d’un modèle classique (4 750 francs). Une rareté construite à 694 exemplaires en 7 ans.

CX (1974-1991) : la plus belle voiture 1975

Remplacer la DS n’est pas une mince affaire. Dessinée par Robert Opron et présentée en 1974 la CX hérite de cette tâche pour le moins ingrate. Mais plutôt que jouer la révolution Citroën préfère l’évolution, sans grande innovation. Charge aux concepteurs de reprendre les atouts de son aînée.

Si elle n’a rien de novateur, son style est inspirant. La ligne bicorps fluide dispose d’un excellent aérodynamisme (coefficient de pénétration dans l’air de 0,37) d’où son nom. Le grand pare brise avant et l’immense lunette arrière en fond la voiture la plus lumineuse de l’époque. Pour le reste le constructeur reprend les recettes à succès des modèles précédents. A commencer par le système d’amortissement hydropneumatique et le moteur de la DS 20 (1,985 cm³ et 102 ch) avant d’adopter dès l’année suivante celui de la DS 21 de 2,2 litres et 112 ch. La structure monocoque est fixée sur un cadre d’essieu ce qui permet d’isoler la caisse des vibrations mécaniques. Quant à l’habitacle accueille le volant monobranche de la DS et un tableau de bord avec tachymètre à ruban (indicateur de distance de freinage). La direction à rappel asservi, comme sur la SM, est en option.Confort, tenue de route, maniabilité et sécurité sont les atouts maîtres du modèle.

Élue voiture de l’année 1975, elle reçoit le prix de la sécurité et le « Award style auto 1975, le prix de la plus belle voiture de l’année. Les versions défilent et le style bourgeois feutré demeure. Il faut attendre 1977 pour que déboule la CX haute performance. Une version moteur à injection de 2 347 cm³ de 128 ch. La 2400 GTI s’efface fin 1984 au profit de la 25 GTI, de 168 ch avec une poupe surmontée d’un becquet. La CX sera vendue jusqu’en 1991 sous les traits d’une série 2 apparue en septembre 1985.

Traction avant (1934 -1957) : une voiture unique

Lancée le 18 avril 1934 dans un contexte économique instable après le krach boursier de 1929, la Traction avant fait montre de merveilleuses innovations.

André Citroën vient de créer une voiture comme il n’en a jamais existé, légère, peu gourmande en carburant, et capable de rouler à 100 km/h en toute sécurité. Dans un monde automobile dominé par les propulsions, le constructeur français choisit la traction avant. Cela élimine l’arbre de transmission au pont arrière et permet d’abaisser la garde au sol. Pour la pénétration dans l'air, il réalise une carrosserie toute en rondeur, avec un fond plat offrant un excellent aérodynamisme. Le moteur est également totalement inédit. Une chemise en fonte quasi inusable, des pistons de bielles légers. Résultat une consommation de 9 l aux 100 km.Côté confort et sécurité Citroën adopte des freins hydrauliques et met au point un système de suspension indépendant aux roues avant, quant aux antiques ressorts ils sont remplacés par des barres de torsion. L’ultime version six cylindres inaugurera même les fameuses suspensions hydropneumatiques montées ensuite sur les DS et suivantes. Déclinée en trois versions de 32 à 77 ch, elle se vendra à 760 000 exemplaires.

Rosalie (1932 – 1938) : 300 000 km parcourus à une vitesse moyenne de 93km/h

Rosalie, Rosalie oh. Rosalie, Rosalie Ah. Dévoilée sur le salon de l’auto de Paris 1932 la voiture est appelée par son nombre de chevaux fiscaux comme il est habituel alors se dévoile en trois versions : 8 cv équipée d’un quatre cylindres et une voie de 1,34 m ; 10 cv avec le même moteur mais une voie élargie de 1,42 m ; enfin en 15 cv avec un moteur 6 cylindres. Déclinée en berline, cabriolet, coupé et même utilitaire.

Mais surtout la nouvelle Citroën bénéficie d’un moteur flottant, découvert chez Chrysler aux États-Unis, et d’une innovante carrosserie monopièce en tôle emboutie qui améliore grandement la sécurité passager et permet d’alléger la voiture. Poussée par l'époustouflant record établi alors sur l’anneau de Montlhéry en 1933 (300 000 km parcourus à une vitesse moyenne de 93km/h) la Rosalie se pare des plus beaux atouts jusqu’alors réservés aux voitures de catégories supérieures. Plus tard le modèle partagera le même moteur 7 et 11 des tractions. 38 840 exemplaires vendus.