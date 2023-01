Rétromobile 2023 : on a essayé de créer la Twingo la plus folle

L’intelligence artificielle avance à pas de géants. Il y a quelques jours, on s’étonnait des capacités de l’outil ChatGPT qui pourra peut-être remplacer le moteur de recherche de Google et même les journalistes de Caradisiac dans un avenir relativement proche. Les avancées sont tout aussi spectaculaires dans le domaine de la conception d’images virtuelles, avec l’arrivée d’outils comme MidJourney, Stable Diffusion et Dall E.

A l’occasion de la célébration des 30 ans de la Renault Twingo, vous pourrez expérimenter vous-même les capacités de ces nouveaux outils sur le stand Renault dans le cadre du salon Rétromobile en créant la Renault Twingo la plus originale et audacieuse possible, sans avoir à tenir un crayon ou dessiner la moindre forme. Les images qui composent cet article, par exemple, ont été générées avec l’outil de MidJourney en lui demandant d’imaginer une Twingo Alpine ultra-radicale. Le résultat ne tape pas totalement dans le mille, mais les images produites en quelques secondes ont déjà de quoi laisser pantois.

Un risque de plagiat ?

L’arrivée de ces nouveaux outils pose aussi un problème de propriété intellectuelle, avec des procédures judiciaires qui ont été lancées aux Etats-Unis contre Midjourney et Stability AI. Il se trouve que les algorithmes de ces logiciels analysent les modèles mathématiques d’un très grand nombre d’images sur internet pour arriver à créer de nouvelles illustrations virtuelles. Ces nouvelles illustrations ne sont pas des copies intégrales des images « scannées » par l’outil, mais il arrive qu’elles s’inspirent de très près de certains travaux d’artistes (au moins par morceaux). De trop près ? Ce sera à la justice de trancher mais certains professionnels du design et des illustrations sont déjà révoltés contre ces outils pas forcément calibrés pour le respect de cette propriété intellectuelle. Et au delà de ça, il y a un vrai problème d'éthique comme le rapportent les spécialistes de CNET. Rappelons que Renault doit sélectionner l’un de ces designs et concevoir un vrai show-car physique sur la base de celui-ci. Espérons qu’il ne comportera pas certains éléments piqués à un designer sur internet !