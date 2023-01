Imaginez le prochain show car de Twingo

Quel passionné d’automobiles n’a pas rêvé un jour de devenir designer ? Renault propose aux internautes de dessiner leur propre show car sur une base de Twingo. Le résultat, issu d’un mélange de créations, deviendra réalité puisque la marque « donnera vie » à ce show car.

L’opération aura lieu du 1er février au 31 mars 2023, le grand public est ainsi invité à créer sa propre Twingo grâce à l’intelligence artificielle via des outils comme MidJourney, Stable Diffusion et Dall E. Ces plateformes numériques sont des outils capables de créer des images à partir de descriptions textuelles. C’est-à-dire que des visuels sont créés depuis des mots-clefs. Pour soumettre son itération, il suffit de poster sa création sur l’une de ces plateformes avec le hashtag #ReIventTwingo.

L'imagination comme seule limite

Renault a communiqué quelques exemples comme une Twingo volante, sous-marine, spatiale et même camping-car. La seule limite est alors votre imagination. En 2018 et 2019, Renault avait organisé le Crazy Ride Game, un concours qui mettait en concurrence les concessionnaires de la marque. Le but était alors d'imaginer un concept inédit sur une base existante, avec comme contrainte un budget très limité. En quelque sorte, Renault réitère ce projet, mais en mode 2.0.

Cette année, Renault fête les 30 ans de sa Twingo, qui fut commercialisée à partir de février 1993. Le salon Rétromobile sera l’occasion de redécouvrir cette intelligente citadine. En parallèle, ce programme de design permet à la marque de faire le pont entre la première génération et le modèle actuel, qui a pourtant bien évolué.