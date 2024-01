Rétromobile 2024 : les Peugeot à découvrir ou à redécouvrir

L’année dernière, la marque au Lion mettait en avant la série 4 avec la 401, la 402, la 403… Pour ce cru 2024, pas de thème prévu et le nombre de modèles est revu à la baisse.

La plus ancienne présente sera une Peugeot 404 berline super luxe de 1967. Cette auto a connu une longue carrière de quinze ans (1960-1975) et s’est vue décliner en différentes carrosseries : break, coupé et cabriolet. Elle abandonne le style rondouillard de la 403 pour s’inspirer des modèles commercialisés aux États-Unis, notamment au niveau des ailes arrière. Assemblée dans les usines de Sochaux et Mulhouse, plus de 2,8 millions d'unités de 404 sont sorties des chaînes.

C’est ensuite une Peugeot 504 Coupé de 1973 (série 1) que les visiteurs pourront venir admirer. Cette auto est un grand classique en collection, il faut avouer que ses lignes, dues à Pininfarina, font toujours leur petit effet aujourd’hui. Le coupé 504 a été produit de 1969 à 1983 a un peu plus de 30 000 unités et il faudra attendre 1997 pour qu’une digne héritière la remplace, le coupé 406.

Le troisième modèle est un peu tombé dans l’oubli, une Peugeot 304 dans une version S de 1975. Dans le plus pur style Peugeot, la 304 est une berline tricorps au look très classique. Il s’agit en réalité d’une 204 allongée et modernisée. Elle sera construite entre 1969 et 1980 (près de 1,2 million d’unités) et sera confrontée principalement à la Renault 12. La 304 laissera sa place à une autre berline tricorps, la 305.

Enfin, celle qui a fêté ses quarante ans l’année dernière sera aussi de la partie, dans sa version la plus mythique. On ne présente plus la 205 GTi, qui est redevenue un hit ces dernières années. Le modèle présent sera une version 1.6 GTi de 105 ch, la préférée des puristes.