Rétromobile 2026: Steve McQueen en haut de l’affiche

Cette année, parmi les centres d’intérêt de Rétromobile, il ne faut pas manquer le stand consacré à Steve McQueen. Affiches, objets et véhicules nous rappellent combien cet acteur était passionné d’automobile.

Le garage de Steve McQueen était celui d’un connaisseur. Dès que ses cachets le lui ont permis, l’acteur acquit des pièces exceptionnelles et il a enrichi sa collection tout au long de cette vie accélérée qui s’est brutalement interrompue à l’âge de cinquante ans, en 1980.

Steve McQueen montra son goût pour les oiseaux rares en faisant l’acquisition d’une Siata 208 S en 1957. Puis il utilisa intensivement une Porsche 356 Speedster et surtout une Jaguar XK-SS, une autre rareté (seize unités) qui ne fut fabriquée que pendant quelques semaines, début 1957, avant que l’usine de Browns Lane ne soit ravagée par les flammes.

Steve McQueen fut aussi l’heureux propriétaire d’une 250 GT Berlinetta dite « Lusso » et d’une 275 GTB/4 Spider NART, qui comptent parmi les créations les plus désirables de Ferrari.

En 1970, il est passé à la vitesse supérieure en menant une Porsche 908/02 à la deuxième place des 12 Heures de Sebring. Il montre aussi ses qualités de pilote au cinéma. On se souvient de ses escapades bondissantes à bord d’un dune buggy, en compagnie de Faye Dunaway, dans L’affaire Thomas Crown, ou de sa poursuite au volant d’une Mustang rageuse et justicière dans les rues de San Francisco dans Bullitt.

Le rêve de Steve McQueen était de montrer sur grand écran sa passion pour les 24 Heures du Mans, à défaut de pouvoir y participer en tant que pilote, ce qui lui fut refusé par les compagnies d’assurances…

L’édition 1970 constitue le décor du film Le Mans réalisé par Lee H. Katzin. De nombreuses scènes sont tournées pendant la course, la Porsche 908/02 n° 29 étant équipée d’une camera embarquée. Après la course, le circuit est réquisitionné pendant de longues semaines pour filmer les séquences de fiction.