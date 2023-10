Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Opel Corsa

La citadine allemande a été le premier modèle d’Opel à être né de la fusion avec le groupe PSA, devenu depuis le géant aux 14 marques : Stellantis. Si la Corsa reprend beaucoup d'éléments techniques de la Peugeot 208, elle a su conserver un style qui lui est propre. Ce restylage est l’occasion pour la Corsa de renforcer son lien de parenté avec le reste de la gamme en adoptant la face avant baptisée Vizor. Il s’agit d'une calandre fermée noire reliant des projecteurs acérés. A bord, les changements sont bien plus légers. Ils concernent l’arrivée d’une nouvelle instrumentation et surtout d’un écran multimédia promis plus puissant grâce à l’arrivée d’un nouveau processeur.

Sous le capot, il y a en revanche pas mal de nouveautés. L’offre de base est conservée avec un trois cylindres essence de 75 ch servant d'appel d'offre, mais toutes les autres motorisations évoluent avec l’arrivée d’une hybridation légère 48V sur les versions 100 et 136 ch essence. C’est en réalité la boîte automatique à double embrayage « e-DCT6 », qui reçoit cette électrification, permettant d’abaisser les taux de CO2 et les consommations.

En électrique, ça bouge aussi avec désormais deux puissances : le tout nouveau bloc de 156 ch vient s'ajouter au 136 ch existant. Les deux sont associés à une batterie de capacité proche mais aux performances énergétiques différentes. La première a droit à une batterie de 54 kWh promettant 400 km d’autonomie et la seconde conserve l’ancienne (50 kWh) assurant un parcours de 357 km. Retrouvez nous dès demain pour découvrir la nouvelle Opel Corsa électrique en live.