Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Volkswagen Golf

Cinquante ans de carrière et plus de 37 millions d’exemplaires vendus, voici le palmarès impressionnant de la Golf. Depuis ses débuts en mars 1974 jusqu’à la dernière génération, lancée en 2020, la Golf s’est toujours hissée parmi les meilleures ventes européennes. Le Covid, la crise de semi-conducteur et une baisse de qualité ont donné un coup de freins aux ventes de cette huitième génération.

Volkswagen a profité de l’habituel restylage de milieu de carrière pour corriger certains défauts et faire évoluer en profondeur son offre. Ainsi la Golf restylée s’améliore sur le plan technique avec des éléments de l’architecture MQB Evo intégrés à son châssis (notamment au niveau des suspensions) et une meilleure interface numérique, en plus de changements stylistiques à l’extérieur comme à l’intérieur.

Elle se contentera de trois motorisations essence au lancement en France : le bloc TSI 115 chevaux à boîte manuelle et deux versions à 115 et 150 chevaux du bloc TSI à hybridation légère associé à la boîte automatique à double embrayage, celui que nous aurons à l’essai. Naturellement, l’offre s’étoffera par la suite avec le renfort des versions diesel, hybrides rechargeables et sportives (GTI et R). Le prix de base de la Golf restylée démarre à 29 990€. La finition cœur de gamme bien équipée « Life Plus », en réclame 31 630€.

Retrouvez-nous dès demain en direct de Hanovre pour découvrir en live la nouvelle Volkswagen Golf 8 restylée.