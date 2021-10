Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Land Rover Defender 90

Le Defender est un engin de légende, produit à plus de 2 millions d’exemplaires de 1948 à 2016 et dont Land Rover précise que les deux tiers circulent encore. Son remplaçant, apparu en 2020, a su habilement mettre au gout du jour sa silhouette typique, faisant par la même occasion de cette voiture un jouet pour adulte. Le nouveau Defender est un colosse qui frôle les 2 mètres de haut et qui peut facilement dépasser les 5 mètres de long, dans sa version 110.

Deux carrosseries sont disponibles : 90 (3 portes, 4, 50 m de long) et 110 (5 portes, 5, 01 m). Le catalogue de motorisations est riche mais systématiquement pénalisé par le malus économique. Seule la version hybride rechargeable y échappe grâce à son moteur électrique additionnel. Seule ? Pas tout à fait. Land Rover a eu la bonne idée de proposer une version « utilitaire » de 2 places (2 + 1, en réalité) pour parvenir a esquiver le malus de 30 000 €. Cette dernière assure l’accès à la gamme avec un prix de départ fixé à 57 600 € pour le 90 et 62 000 € pour le 110.

Le Defender 90 "Hard Top" est équipé d’un 6 cylindres diesel micro-hybridé de 200 ch que nous allons mettre à l’épreuve à travers de nombreux tests sur route et en hors-piste au sein du domaine de Forest Hill. Cette version est aussi disponible avec le châssis long (110) et peut être associée, en plus du 200 aux déclinaisons 250 et 300 ch du 6 cylindres diesel.

Retrouvez-nous dès demain en direct des Yvelines pour le découvrir en live.