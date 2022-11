Quitte à ne pas payer de malus, c’est la version sportive appelée Raptor qui sera lancée dès la rentrée 2022 en Europe. Elle sera équipée d’un V6 essence bi-turbo de près de 300 ch, d’un kit carrosserie Ford Performance et de suspensions spécifiques. Le Ranger « normal », lui, fera son apparition sur nos routes en début d’année 2023.

Premières images de l'essai du Ford Ranger (2022)

Le nouveau Ford Ranger affiche une allure beaucoup plus massive que son prédécesseur. Il est plus long (+5 cm), plus large et plus carré, l’objectif étant de renforcer les liens avec son grand frère, le F-150, pick-up le plus vendu aux Etats-Unis. Il en reprend par exemple les feux de jour en forme de crochet imbriqués à l’extrémité des phares. Le Raptor, lui, se démarque par ses passages de roues élargis, ses coloris exclusifs et ses suspensions Fox à gros débattements.

À bord, on trouve un univers tout numérique composé d’une instrumentation et d’une tablette tactile de plus de 12’’ en position verticale, très rare dans un utilitaire. Cette dernière est équipée du dernier système d’exploitation SYNC4 connu pour ses performances et sa rapidité d’exécution.

Le Raptor profite d’une mise au point spécifique de la part de Ford Performance. Il est bâti en Thaïlande à l’inverse du Ranger qui, lui, est produit en Afrique du Sud aux côtés du Volkswagen Amarok, dont la nouvelle génération sera lancée d’ici quelques mois. Le Raptor est équipé de pneus spéciaux BF Goodrich en 17'' et d'amortisseurs Fox Live Valve, issus de la compétition.

Le Raptor reprend le V6 3.0 bi-turbo de l’Explorer. Ce bloc annonce 288 ch et un couple maxi de 491 Nm. Il est couplé à une boîte automatique à 10 rapports calibrée spécifiquement ainsi qu’à un échappement actif dont le son varie selon quatre modes. Prix de vente : 57 000 €