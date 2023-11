Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Toyota C-HR

Toyota pousse le curseur de l’originalité encore plus loin avec la seconde génération de C-HR. Le SUV « coupé » adopte un style proche d’un concept-car : museau de requin, optiques à double étage, et formes géométriques. L’ensemble est mis en valeur par une carrosserie contrastée.

L'habitacle s’avère bien plus sage mais le dessin est agréable. On trouve une instrumentation numérique et un écran tactile dont la diagonale peut grimper à 12,3 pouces. L'équipement s'annonce riche avec par exemple, une clé digitale, une conduite prédictive, etc. Les places arrière ne sont pas le point fort du C-HR 2, comme constaté lors du dernier salon de Lyon. Le volume de coffre est également dans la moyenne basse. Ce dernier oscille entre 310 et 388 litres.

Cette seconde génération proposera de l'hybride simple, avec 2 niveaux de puissance : un 1.8 de 140 ch, et un 2.0 de 198 ch. Il sera aussi désormais proposé, et c'est nouveau, en hybride rechargeable. Il reprendra le système de la Prius, soit un 2.0 de 152 ch épaulé par un moteur électrique de 163 ch, pour une puissance cumulée de 223 ch. La batterie de 13,6 kWh permettra une autonomie en 100 % électrique de 66 km en cycle mixte WLTP. Autre nouveauté, l'hybride 2.0 198 ch pourra être choisi en transmission 4x4. Un second moteur électrique de 41 ch se chargeant d'entraîner les roues arrière, sans modifier d'ailleurs la puissance globale.

Les tarifs grimpent d’en moyenne 5 000 € par rapport à l’actuelle génération et débutent à 34 900 € pour l'hybride simple de 140 ch. La version hybride rechargeable n’y va pas de main morte avec un prix de départ à 45 000 €. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live le nouveau Toyota C-HR.