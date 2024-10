Riese & Müller met les pompiers sur un vélo cargo

L’idée peut paraître absurde, comme passer en message à coup de jet de soupe sur un tableau. Et pourtant, ce n’est pas la première incursion du vélo dans les interventions des hommes de feu, en plus d’être une idée plus maline qu’elle n’y paraît.

En 1905, en Angleterre, les pompiers s’étaient déjà équipés de vélos modifiés pour l’occasion. Ils embarquaient une lance à incendie à relier à n’importe quelle bouche à incendie.

Plus d’un siècle d’innovation plus tard, nous voici revenus à ce concept. L’idée n’est bien évidemment pas de remplacer le camion, mais d’être plus mobile et d’accéder facilement à des lieux dans lesquels le camion peinera à passer.

Malheureusement, point de lance à incendie ici. Mais une bouteille d’oxygène et une trousse de premier secours.

Côté vélo, c’est le Packster 70 vêtu de rouge et de jaune qui fait office de véhicule d’intervention. Il y a même les gyrophares et la sirène qui vont bien. Le bac offre 240 L de contenance. Le moteur Bosch Cargo Line Cruise délivre 85 Nm de couple et une sorte de boost lors des premiers coups de pédales. Pour les freins, c’est de l’hydraulique. Des Tektro Augira Comp HD-500 plus exactement.

L’idée a visiblement plu aux pompiers de la petite ville allemande de Reichelsheim qui va prochainement l’expérimenter.