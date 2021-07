Rimac et Porsche ont créé une co-entreprise pour gérer l'avenir de Bugatti

Les récentes informations de nos confrères allemands, relatées ici plus tôt au mois de juin, disaient vrai. C'est Porsche qui a pris les choses en main concernant Bugatti au printemps dernier, alors que la marque française passait sous la tutelle de Porsche. Et c'était dans un but précis. Le constructeur de Zuffenhausen, qui possède 24 % du capital de Rimac, a de grands intérêts dans ce que l'on peut encore considérer comme un artisan automobile, axé sur le véhicule électrique de prestige, mais dont les technologies intéressent fortement Porsche en pleine phase de transition vers la mobilité zéro émission.

Tout ce beau petit monde va ainsi réunir ses forces. Porsche a créé une co-entreprise avec Rimac pour prendre les commandes de Bugatti. Une société détenue à 55 % par Rimac et 45 % par Porsche, ce qui a son importance.

"Bugatti apportera une contribution de taille à Bugatti Rimac - non seulement grâce à son artisanat et à son savoir-faire étendu dans la production et le traitement du carbone et d'autres matériaux légers ainsi que dans la production de petites séries, mais aussi grâce à son réseau solide et unique de partenaires concessionnaires établi dans le monde entier", précise le communiqué. Dans l'autre sens, Rimac va apporter tout son savoir-faire pour transformer le Bugatti d'aujourd'hui en un Bugatti électrique.