Roulons sous la pluie !

Soyons clairs… les pneus pluie, spécifiquement conçus pour rouler sous la pluie, ça n’existe pas ! Que votre voiture soit équipée de pneus hivers, 4 saisons, ou de pneus été, elle roulera sous la pluie. Plus que le modèle de pneu c’est surtout son état qui va déterminer ses performances sur une route mouillée. Plus vos pneus sont usés et moins votre véhicule tiendra la route sous une pluie battante.

Mais même si le “pneu pluie” n’existe pas, il est vrai que selon la conception et les critères de performances indiqués par les manufacturiers, certains pneus sont néanmoins préférables à d’autres sur routes mouillées.

Qu’est-ce que l’aquaplaning ?

Avant de parler des pneus il faut comprendre ce qu’est l’aquaplaning. Ce phénomène se produit lorsqu’il pleut du fait de l’accumulation entre la route et le pneu d’une couche d’eau, plus ou moins emplie de poussière, que la bande de roulement saturée ne peut plus évacuer. L’eau forme alors une sorte de couche qui ne permet plus au pneu d’adhérer au bitume. Un phénomène qui apparaît sur une route gorgée d’eau ou lors de fortes pluies lorsque vous accélérez. Ainsi, quand vous roulez dans une flaque d’eau importante vous avez la sensation que la ou les roues sont « soulevées ». Cette impression vient de la dissymétrie provoquée par le mouvement d’eau entre les roues concernées.

Il est néanmoins rare que l’aquaplaning entraîne une perte totale de contrôle de la voiture. En général, les conditions nécessaires ne sont réunies que dans la mesure où les quatre roues n’adhèrent plus du tout au sol ce qui ne se présente que dans 1 % des cas.

Néanmoins sentir que sa voiture ne tient plus la route reste une sensation très désagréable.

Quels sont les critères de choix d’un bon pneu pour rouler sous la pluie ?

Un pneu est une araignée de performance car il offre entre 4 et 10 critères qui peuvent être évalués. Mais il faut savoir que plus la résistance au roulement est bonne et moins le freinage sur sol mouillé va être efficace. Ainsi, les pneus été sont étiquetés A en pluie, alors que les pneus hivers sont classés B ou C, tout comme les pneus quatre saisons qui répondent à d’autres critères prioritaires.

Choisir des pneus été ou quatre temps adaptés doit se faire sur les critères suivants :

- Le kilométrage que vous effectuez en un an et surtout la région où vous habitez. Les critères ne seront en effet pas les mêmes si vous roulez sur la Côte d’Azur ou en Normandie.

- Le type de bande de roulement. Plus cette dernière est profonde et dense et meilleure sera l’efficacité du pneu à évacuer l’eau. Un pneu qui n’a plus que 3 mm d’épaisseur de bande de roulement du fait de l’usure est nettement moins efficace.

- Le rainurage, qui doit être large pour maximiser l’évacuation de l’eau. C’est pourquoi les pneus 4 saisons disposent de très larges rainures disposées en triangle.

Comment bien lire les étiquettes ?

Depuis 2012, tous les pneus doivent comporter une étiquette informative indiquant trois critères essentiels : l’efficacité énergétique, l’impact sonore et l’adhérence sur route mouillée. L’adhérence et le freinage sur une chaussée mouillée sont identifiables grâce à un barème variant de A à E. Plus la note est proche du A et plus le pneu sera performant sous une pluie battante. À l’inverse un pneu noté E est à réserver à des régions plus arides !

Ce qu’il faut éviter et comment réagir à l’aquaplaning ?

Sur routes mouillées mieux vaut freiner en douceur. Ralentissez sous une pluie battante. Sur autoroute la limitation passe de 130 km/h à 110 km/h en cas de pluie. Respectez d’autant plus les distances de sécurité sachant qu’il vous faudra deux à trois fois la distance de freinage normal sur sol sec.

S’il se met brutalement à pleuvoir, la pluie risque de se mélanger aux résidus d’huile et de poussières sur la chaussée ce qui rend la surface du bitume beaucoup plus glissante. N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En effet, ce dernier risque de faire tourner vos roues plus vite pour maintenir la vitesse alors qu’il est préférable de décélérer.

Si vous sentez que votre véhicule se met à « flotter », ne freinez pas car vous risqueriez de bloquer les roues, et ne braquez pas. C’est ainsi que l’on risque de perdre le contrôle de son véhicule. Relâchez doucement l’accélérateur et débrayez jusqu’à ce que vous sentiez que vos pneus adhèrent à nouveau à la route. Gardez le cap et surtout… votre sang-froid.