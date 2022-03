Route de nuit - Alain Delon, pionnier du Range

Les 18 et 19 mars, la maison Artcurial a procédé à sa traditionnelle vente aux enchères dans le cadre de Rétromobile.

Parmi les nombreuses pièces proposées, il y avait une qui marie l’histoire de l’automobile et le monde du cinéma : un Range Rover ayant été acquis par Alain Delon et immatriculé le 1er juin 1976. Entièrement restauré entre 2019 et 2020, paré de sa robe Bahama Gold originelle, il a été adjugé à 95 360 € frais inclus, valeur conforme aux estimations Artcurial.

Il s’agit d’un rare modèle de la première série qui avait été dévoilée le 17 mai 1970. Le style était dû à David Bache, un designer important, aujourd’hui disparu. Il avait été en charge chez Rover de plusieurs projets majeurs dont la P6 de 1963, la SD1 de 1976 et surtout la magnifique Rover-BRM à turbine de 1965.

Pour le constructeur de l’irremplaçable Land Rover devenue aujourd’hui Defender, il s’agissait alors de proposer une automobile plus polyvalente, plus confortable, plus routière, plus séduisante, à la manière de ce que Willys avait réussi en créant la Jeep Wagoneer en 1962. Le Range Rover est ainsi devenu l’ancêtre de tous les SUV modernes

En plus de quarante ans, la Range Rover s’est bien sûr métamorphosée, ayant accompli sa mutation de la rusticité à la sophistication et traçant sa voie dans l’univers des limousines de prestige sans jamais renier son appartenance à une fabrique de 4x4 authentiques.

On était plus habitué à voir Alain Delon dans de plus sportives circonstance, notamment au volant d’une Ferrari 250 GT California. Sans oublier qu’il avait donné le départ des 24 Heures du Mans en 1996 et qu’il avait déjà côtoyé à cette occasion Hervé Poulain alors dans son habit de gentleman driver !