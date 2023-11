Route de nuit - BMW et Art Photo : les lauréates de 2023

Depuis de longues années, BMW s’investit très activement dans le mécénat et ses interventions portent sur de nombreux domaines culturels, dans la musique, les arts plastiques ou la photographie, avec un partenariat durable avec Art Basel et sans oublier la réalisation d’une formidable série de Art Cars.

La filiale française de BMW France est elle-même impliquée dans un fructueux partenariat avec l’événement Paris Photo qui avait lieu cette année au Grand Palais éphémère à partir du 25 octobre 2023.

C’est un duo de jeunes femmes qui a été récompensé cette année : l’artiste Eva Nielsen and la conservatrice Marianne Derrien pour une œuvre baptisée « Insolare ».

Eva Nielsen a été sélectionnée par Fiona Rogers, conservatrice du programme « Elles x Paris Photo » lancé par le Ministère français de la Culture pour promouvoir les femmes photographes. On ne sera pas surpris de découvrir que le thème de l’exposition 2023 consistait à explorer l’impact des activités humaines sur les paysages. Difficile de nos jours d’échapper à une démarche responsable en matière d’environnement.

Le projet Insolare a été spécialement conçu pour les Rencontres d’Arles et pour Paris Photo. À la fois poétique et scientifique, l’approche de Eva Nielsen et Marianne Derrien interroge les effets du temps sur les paysages, illustrant leur réflexion sur la cohabitation des décors urbains et de la Camargue où l’empreinte de l’humain sur l’environnement est omniprésente.

Eva Nielsen et Marianne Derrien se sont employées à observer les changements qui ont touché sur les plans géographique et géologique. Elles ont effectué de nombreux voyages en Camargue pour engranger des centaines de prises de vues. Ces images ont été imprimées sur des supports variés, sur des tissus et des papiers transparents, puis à nouveau photographiés en jouant sur les surimpressions.

Différents matériaux se mêlent : la photographie, la sérigraphie, la soie, la peinture, le voile… autant de matières et de textures différentes qui se fondent pour créer une ambiance singulière.

Pendant l’exposition, BMW a mis à la disposition des participants une flotte de voitures électriques

L’honneur est sauf.