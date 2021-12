Route de nuit - des livres pour Noël

Instants volés

Xavier Chauvin et Michel Morelli sont ce qu’on appelle des « vieux de la vieille » de la presse et l’édition automobile. Ils co-signent ici un ouvrage composé de photos prises dans les années 70 à 90 qui nous plongent dans les coulisses souvent insolites du sport auto.

Formule 1, rallye ou endurance, on y voit tous les à-côtés de la compétition, avec 300 images légendées qui représentant autant d’anecdotes amusantes. Tous les grands pilotes sont là, au même titre que les people, les mécaniciens ou tout simplement le grand public venu assister aux courses. Un livre plein d’humanité et empreint d'une douce nostalgie, que l’on feuillette presque avec le même plaisir qu’un album de famille.

Instantanés du sport automobile de Xavier Chauvin & Michel Morelli, éd. ETAI, 192 p., 39 €

Moteurs!

Nicolas Meunier, qui a aussi signé cette année une intéressante analyse sur ce qu'il appelle "l'arnaque de la voiture propre", nous propose cette fois une plongée dans l’univers des supercars, ces modèles aux caractéristiques hors-normes qui continuent de faire rêver.

Cet ouvrage à la mise en page aérée et sobre nous apprend ainsi mille choses sur ces merveilles roulantes, signées Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Aston Martin ou McLaren. Les voitures des constructeurs les plus réputés côtoient les créations les plus improbables, et toutes ont pour point commun d’afficher des chiffres défiant la raison, tant en termes de tarifs que de performances.

Alors que se profilent à l’horizon des voitures toujours plus autonomes, électrifiées et aseptisées, ce livre, qui s’intéresse aux modèles présentés entre 2005 et 2021, a le grand mérite de mettre en lumière cet aspect du génie humain que représente la mise au point de ces incroyables monstres roulants. Un ouvrage à offrir notamment aux enfants (mais pas que), qui y trouveront un intéressant témoignage sur l’état de l’art mécanique à l’aube de la grande bascule vers l’électrique.

Voitures d’exception, par Nicolas Meunier, éd. Hugo Motors, 224 p., 29,95 €

RS, la Reine du Sport

Voici un ouvrage de plus consacré à la plus mythiques des voitures de sport. L’angle est cette fois très précis, puisque l’auteur ne s’intéresse qu’aux très affûtées déclinaisons RS (Renn Sport) de la 911, lignée qui démarre avec la 911 R, lancée en 1967 et produite à 15 exemplaires.

L’évolution de l’espèce est retranscrite le long de 160 pages abondamment illustrées, jusqu’à la 991 R de 2016, avec des textes richement documentés, qui font la part belle aux témoignages des acteurs de l’époque, et que complètent des données très précises issues des archives Porsche. L’iconographie est à la hauteur de l’ambition du propos, et le tout forme une somme qui ravira tout amateur un tant soit peu éclairé de la 911. Un must, donc.

911 RS by Porsche, par Jurgen Lewandowski (préface de Wolfgang Porsche), éd. Glénat, 160 p., 35 €

On entend déjà les râleurs : « évidemment, Caradisiac fait la promo du dernier ouvrage de Serge Bellu, on n’est jamais mieux servi que par soi-même ! » Au-delà des soupçons de copinage, il faut bien se rendre à l’évidence : impossible de ne pas évoquer cette soixante-neuvième édition de « L’année automobile », tout juste arrivée en librairie, et dont l’ami Serge a assuré la coordination éditoriale (et y a signé certains articles).

Ce monument de 1,9 kg, fort de 350 photos, permet en effet de retracer les grands événements d’une année qui restera comme celle du grand passage vers l’électrique, ce que symbolise la présence de l’Audi e-tron GT en couverture, avec en arrière-fond une crise sanitaire mondiale qui pousse aussi bien l’humanité à reconsidérer sa façon de vivre que l’industrie automobile à se réinventer.

Cet ouvrage vise large, puisqu’on y parle aussi bien d’économie, de design, de technologie, de sport automobile que de culture. L’automobile y est donc traitée à sa juste place, qui est celle d’un authentique phénomène de société, au-delà de son rôle d’outil indispensable au quotidien. Un ouvrage qui n’est certes pas donné, mais dont la densité justifie amplement les 69 € réclamés.

L'Année Automobile 2021/2022 n° 69, par Serge Bellu. Ed. ETAI, 69 €