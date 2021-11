Route de nuit - Felipe Pantone, l'art de la F1

L’idée est sympathique et originale. La marque Alpine a entrepris d’associer un artiste à son aventure sportive. Lors du dernier Grand Prix, qui s’st déroulé au Mexique le 7 novembre, l’écurie française a invité l’artiste hispano-argentin Felipe Pantone à créer une œuvre destinée à décorer les murs du garage dans lequel sont préparées les monoplaces A521 pour chaque course.

Les couleurs sont inspirées par le drapeau mexicain et sont traitées dans la plus pure tradition du street art… si l’on peut parler de tradition pour un genre qui est à la peinture ce que le rap est à la Petite musique de nuit et le hip-hop au Lac des cygnes.

Felipe Pantone s’est assuré la contribution de Fernando Alonso et d’Esteban Ocon, les pilotes maison, qui se sont investis en donnant une touche personnelle à ce graffiti enjoué ! Il a d’ailleurs apprécié ce regard apporté sur son œuvre par « des experts de la vitesse » !

Il en résulte une fresque où des formes géométriques recherchées mettent en perspective « le mouvement et le dynamisme du monde contemporain ». C’est le plasticien qui le dit.

Né à Buenos Aires, Felipe Pantone est diplômé des Beaux-Arts de Valence, en Espagne. Dessinant depuis son enfance, il a élaboré son style en rencontrant des graffeurs, des performeurs et autres artistes de rue. Pantone utilise des couleurs vives et des motifs graphiques pour que l’œil de l’observateur se focalise sur son travail, et non sur ce qui l’entoure.

Il avait déjà fait parler de lui en avril dernier en dévoilant en marge du salon Art Paris, une Alpine A110 décorée par ses soins dans son style inspiré par l’art optique et le graphisme. L’objet d’art avait été exposé devant le Grand Palais éphémère, une magnifique œuvre d’art en soi, érigée sur le Champ de Mars par Jean-Michel Wilmotte.