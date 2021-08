Route de nuit - Janis Joplin, de Porsche à Mercedes-Benz

En septembre 1968, Janis Joplin est au faîte de sa gloire : elle vient de triompher au Festival Pop de Monterey devant 70 000 personnes, les fans se bousculent. La pression monte, la consommation d'alcool et de drogue s'envole.

Sans doute une fois de plus a-t-elle entonné a cappella, de sa voix poignante et déchirée, sa fameuse supplique : « Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz ? » (Seigneur, m’achèterais-tu une Mercedes-Benz ?).

Elle ajoute que ses amis ont des Porsche et qu’elle doit se mettre à leur niveau ! Une façon aussi de critiquer la frénésie de consommation. Janis Joplin enregistre la chanson le 1er septembre 1970 au studio Sunset Sound à Los Angeles. Le 4 octobre suivant, elle est retrouvée morte, victime d'un cocktail d'héroïne et de morphine, dans la chambre n° 115 du Landmark Hotel à Hollywood. Elle avait 27 ans.

Janis Joplin n’est pas insensible aux charmes des voitures de sport. En 1968, elle acquiert pour 3 500 $ une Porsche 356C cabriolet d’occasion chez un concessionnaire de Beverly Hills. Désireuse de posséder un véhicule unique, elle donne carte blanche à Dave Richards, un ami de son jeune frère, pour recouvrir son bolide de peintures psychédéliques.

Après son décès, la Porsche de Janis Joplin connaît des fortunes diverses. Elle échoue dans l'État de New York chez son manager Albert Grossman (dit The Bear), sert à Bob Dylan et à divers autres rock stars en contrat avec les studios Bearsville Records.

En 1973, son frère Michael domicilié dans Ohio, la récupère, reconstruit le moteur et la conduit au quotidien. Finalement, au début des années 1990, il cède la Porsche mythique au Rock & Roll Hall of Fame and Museum de Cleveland (USA), qui en fait la soigneuse restauration avant de l'exposer dans ses collections.