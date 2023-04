Route de nuit - Jeremy Scott : l'art et la manière

Le styliste de mode Jeremy Scott a eu l’idée - très dans l’air du temps - de concevoir une collection de vêtements en partant de matériaux usagers provenant de voitures électriques prélevées dans la gamme Hyundai.

Il faut toutefois parler à son sujet de sophistication plutôt que de frugalité et de décroissance.

La présentation de cette initiative a lieu à Séoul ce 23 mars sous le nom de « Hyundai Re : Style Exhibition ». L’événement correspond au lancement de la nouvelle génération de la Kona Electric. Une fois de plus, Hyundai surprend agréablement par son inventivité et sa modernité.



La gamme de vêtements « Re : Style » a été lancée il y a quatre ans sur le thème de la protection de l’environnement en basant ses créations sur l’utilisation de matériaux recyclés, en transfigurant des déchets de l’industrie automobile en objets de mode.

Tout est bon pour Jeremy Scott, l’iconoclaste, qui est capable de transformer des fragments de pneumatique, d’essuie-glaces ou de ceinture de sécurité et de les intégrer dans le dessin de ses vêtements !

Jeremy Scott est un styliste américain âgé de 48 ans qui nous a habitués aux rencontres inopinées entre la haute couture et la mode de la rue ; une singularité qui lui doit d’attirer une clientèle très people comprenant Lady Gaga, Madonna, Björk ou Kanye West. Il a lancé sa stratégie « Re : Style » en 2019 à New York puis il a multiplié les coopérations ailleurs dans le monde, notamment avec le magasin Selfridges à Londres en 2020 ou L’Éclaireur à Paris en 2021.

Pour Hyundai, cette collaboration s’inscrit dans une dynamique de créativité et de modernité dont elle fait preuve depuis plusieurs années. La diversité des sources d’inspiration des designers de Hyundai est stupéfiante quand on observe la Ioniq 5, la Ioniq 6 et la toute nouvelle Kona.