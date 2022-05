Route de nuit

DS Automobiles a lancé une initiative louable en créant le concours « DS x Métiers d’Art ». Il s’agit d’un appel à création ouvert aux meilleurs artisans d’art installés en France.

La compétition vient de déboucher sur la nomination de la grande gagnante Anne Lopez. Le sujet portant sur l’aménagement intérieur d’une DS 9, la jeune artiste a créé un univers raffiné et original avec une manière singulière de jouer avec les ombres et les lumières.

Certaines surfaces sont réalisés en « stucco », un enduit gravé par l’artiste et qui l’a laissé séché au fur et à mesure de la confection de l’œuvre. Le mouvement donné aux surfaces est accompagné par des jeux de teintes avec des zones qui accrochent la lumière, notamment par des dorures qui font face aux zones sombres.

Le concours DS x Métiers d’Art a été lancé en avril 2021. Dix participants seulement parmi les nombreux inscrits ont été sélectionnés par un comité réuni en interne chez DS Automobiles. Avant la sélection finale, ils devaient ensuite réalisé des échantillons de leur projet en respectant un budget défini.

La dernière étape retenait trois finalistes. Le jury était constitué de personnalités du monde de la création : Pascal Morand, président exécutif de la fédération de la haute couture et de la mode, un maître d’art en marqueterie de paille, un directeur artistique, une ébéniste et bien sûr des membres de l’équipe DS : la directrice générale, Béatrice Foucher, le directeur du style ,Thierry Metroz, et le responsable de l’atelier sellerie, Jean-Philippe Vanhulle,

Au sein de l’équipe de designers de DS Automobiles, c’est le pôle « Couleurs, Matériaux et Finitions » (CMF) qui a suivi l’opération.

DS Automobiles sera partenaire du prochain salon Révélations, biennale internationale des métiers d’art et de la création du 9 au 12 juin dans le cadre du Grand Palais Éphémère.