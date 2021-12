Route de nuit - Tomek Makolski et son "attaque des clones"

Il va bien falloir s’y faire : les voitures électriques seront appelées à se multiplier dans les années à venir. Le photographe polonais Tomek Makolski, en partenariat avec Porsche, nous donne aujourd’hui à voir et imaginer ce que serait un monde où ces modèles prolifèrent, comme une « attaque des clones » inspirée par l’univers de Star Wars : « le but de la série est de montrer un monde dans lequel les voitures électriques seraient beaucoup plus répandues dans les rues », précise ainsi Tomek Makolski.

Au volant d’une Taycan, il est donc parti pour un road trip de 3 000 km à travers l’Europe. Après avoir pris possession de la voiture chez Porsche à Stuttgart, il a successivement mis le cap sur Innsbruck, traversé les Alpes autrichiennes puis rallié Monaco et Marseille, avant de retourner en Allemagne.

A chaque étape, une fois le cadre définii, il a ainsi procédé à des prises de vues de la voiture sous tous les angles possibles : « le Taycan, en particulier dans cette teinte Frozen berry (ou baie congelée, si vous préférez, NDLR), a presque l'air extraterrestre. Alors j'ai décidé de le multiplier à chaque endroit pour augmenter cette atmosphère futuriste, presque de science-fiction. Une fois que j'ai trouvé le bon cadre, j'ai garé la voiture dans chaque position », explique Makolski.

A partir de plusieurs photographies prises à chaque endroit, le studio londonien INK, chargé de la post-production, les a ensuite superposées de façon à obtenir une image finale correspondant à la vision surréaliste d'un monde rempli uniquement de voitures électriques.

« Je n'avais même pas prévu d'aller à Monaco au départ, mais mon ancien assistant venait de terminer un travail là-bas et voulait vraiment faire partie du projet. En fin de compte, j'ai eu une très belle photo à travers la ville jusqu'à la côte. Et de là, nous avons décidé d'aller à Marseille. Je n'y étais jamais allé et c'était incroyable, un mélange vraiment éclectique de belle architecture moderne et de vieux bâtiments. La lumière était magnifique et le Taycan a énormément attiré l'attention là-bas. »

Le tout forme un résultat pour le moins saisissant et inattendu, mais qui n’est pas sans rappeler une des campagnes publicitaires de l’Audi TT de première génération, avec des voitures roulant sous la neige dans les rues enneigées de Chicago. L’art est un éternel recommencement.