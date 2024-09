Sa Tesla prend feu sur une borne en Grèce

Les incendies des voitures électriques ne terminent heureusement pas tous en catastrophe avec des dizaines de véhicules brûlées et des milliers de litres d'eau déversés. Lors de cet incident en Grèce dans une ville voisine d'Athènes, les pompiers sont parvenus à combattre les flammes avant que la batterie n'aggrave la situation.

Le cliché publié sur le réseau social X montre la berline survoltée en triste état à proximité d'une borne de recharge totalement détruite. L'arrière droit de la Tesla Model 3 est en cendres, tandis que le mur à proximité et le sol témoignent de la taille de l'incendie. Une large flaque d'eau s'étend sur le sol.

Pas de batterie à noyer

D'après le rapport des secours, l'incendie a été maîtrisé rapidement avant que la situation ne dégénère. En effet, même si les feux des véhicules électriques sont moins nombreux que ceux des thermiques, ils ont une fâcheuse tendance à devenir incontrôlable lorsque la batterie est touchée par les flammes. Dans ce cas de figure, il est nécessaire de noyer la voiture et de l'écarter le plus vite possible des autres automobiles afin d'éviter de propager la catastrophe. C'est pourquoi quelques établissements -dont un hôpital en Angleterre- ont désormais interdit l'accès aux véhicules électriques dans leur parking sous-terrain.

Un câble défectueux ?

Malgré les images inquiétantes de ce sinistre, il est intéressant d'imaginer que la Tesla Model 3 n'est pas à l'origine du problème. D'après les experts convoqués sur place, la borne ou le câble sont en cause dans cet incendie.