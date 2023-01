Salon de Bruxelles 2023 - BMW XM : le camion signé M

Si pour vous une BMW M est une sportive affûtée prenant pour base une berline de la marque allemande, vous risquez de tomber de l'arbre en découvrant cet énorme SUV. Et ce qualificatif n'est pas usurpé car on s'attarde sur les caractéristiques de ce XM. Il mesure ainsi 5,11 mètres de long, 2 mètres de large, pèse plus de 2 700 kg et reçoit des moteurs hybrides rechargeables développant 653 ch avec 800 Nm de couple à son lancement puis d'une version encore plus radicale de 748 ch et 1 000 Nm quelques mois plus tard, qui sera le modèle BMW M de série le plus puissant de l’histoire du constructeur. Les prix sont du même acabit puisqu'ils débutent à partir de 175 000 €.

L'extravagance se retrouve aussi dans le style avec une imposante calandre composée des deux haricots qui ont été encore agrandis et sont entourés pour l'occasion de doré. Une couleur que l'on retrouve aussi sur les jantes de 23 pouces. Les quatre échappements sont toujours au programme mais ils sont positionnés verticalement comme sur certaines productions de Lexus.

Bien évidemment les ailes arrière sont gonflées, les prises d'air très généreuses et cela contraste avec la finesse des projecteurs répartis sur deux niveaux.

À l’intérieur, on retrouve l'ambiance des véhicules électriques de la gamme avec une large double dalle numérique composée d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et d’un écran central de 14,9 pouces. Les places arrière sont très accueillantes que ce soit au niveau de l'espace ou du confort proposé.

Si on rentre un peu plus dans le détail, on remarque qu'il s'agit donc de motorisations hybrides rechargeables. Pour la moins puissance - de 653 ch tout de même -, elle se compose d'un V8 4,4l biturbo de 489 chevaux associé à un moteur électrique de 197 ch. Tout cela, est alimenté par une batterie de 25,7 kWh, permettant de rouler sans bruit jusqu'à 88 kilomètres et 140 km/h.

Commercialisé au printemps prochain, ce XM a toutes les chances de ne pas passer inaperçu sur le stand de la marque bavaroise, qui exposera de très nombreux véhicules à l'occasion de ce salon de Bruxelles.