Salon de Bruxelles 2023 – Citroën C4 X : elle se fait la malle

Décidément, cette génération de C4 diffère nettement de l’ancienne. En plus d’adopter un look de SUV et de proposer une déclinaison électrique (e-C4), la voici désormais munie d’une malle de coffre. Une démarche qui va à l’encontre de notre marché puisque ce type de carrosserie, dans la catégorie des compactes, est très peu représenté. Les Mercedes Classe A et Audi A3, dans leur dénomination Berline, sont les seules représentantes.

Pourquoi alors investir un marché si restreint ? Tout d’abord, la Citroën C4 X a une vocation mondiale, la Chine et l’Amérique du Sud, notamment, sont friands des berlines à quatre portes. Ensuite, commercialiser la C4 X en France ne représente qu’un faible investissement et elle pourrait bien séduire les taxis et VTC.

En effet, son gabarit reste encore raisonnable avec une longueur de 4,60 m (soit 24 cm de plus que la cinq portes), mais son coffre gagne 130 litres pour cuber à 510 litres. Une valeur qui assure sans difficulté le transport de plusieurs valises. A noter cependant que l'empattement reste inchangé, ne permettant pas une meilleure habitabilité à l'arrière. En réalité, ce n'est pas un problème puisque la C4 X demeure accueillante.

La future coqueluche des VTC ?

De plus, Citroën la propose dans une version qui ne consomme pas une goutte d’essence, ë-C4 X. Une bonne chose pour le constructeur puisque Free2Move, la société de partage du groupe Stellantis, vient de nouer un partenariat avec Uber. Voilà qui offre des perspectives de volume. Même si elle ne profite pas de la dernière technologie du groupe vue sur les DS 3 E-Tense ou Jeep Avenger, elle peut compter sur son moteur de 100 kW (soit 136 ch) et sa batterie d’une capacité de 50 kWh. L’autonomie est alors homologuée à 360 km.

Pour compléter l’offre, la C4 X est disponible en essence (PureTech 100 et 130 ch) et en diesel (BlueHDi 130 ch). Ses prix varient de 27 650 à 43 450 €.