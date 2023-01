Salon de Bruxelles 2023 - Citroën Oli : l'ovni

Il n’était pas présent au Mondial de Paris, mais fera le déplacement au Salon de Bruxelles 2023. Voici l’Oli, le dernier ovni de la marque au chevron, qui pour l’occasion, inaugure le nouvel emblème.

Au-delà de son look particulier, c’est la singularité de son approche qui interpelle. Son slogan pourrait être « moins c’est mieux ». Ainsi, sa vitesse maximale est limitée à 110 km/h, son poids est inférieur à la tonne et il se contente d’une batterie de 40 kWh de capacité.

Résultat, il revendique une très faible consommation de 10 kWh/100 km (lorsque la moyenne des voitures électriques se situe aux alentours de 19) et une autonomie correcte de 400 km. De plus, son accumulateur peut être rechargé de 23 à 80 % en seulement 23 minutes.

Voilà pour ce qui ne se voit pas. Pour tout le reste, la recherche de la simplicité est omniprésente. Ainsi, les optiques avant et arrière sont identiques, du carton alvéolaire recyclé est utilisé pour le capot ou le toit.

L’intérieur se veut aussi minimaliste puisque c’est le smartphone de conducteur qui fait office de système d’infodivertissement. Point de grand écran tactile puisque les informations du téléphone sont reproduites par réfraction sur une lamelle de la largeur du pare-brise. Cette simplicité doit aussi permettre une meilleure recyclabilité à l’image des sièges, des tapis et des panneaux de portes.

Le Citroën Oli ne sillonnera jamais nos routes tel quel, mais certaines idées se retrouveront probablement dans les modèles à venir. A suivre donc…





Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100e anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex « petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

