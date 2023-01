Salon de Bruxelles 2023 - Honda Jazz restylée: concentré de savoir-faire

Si elle n’est pas la plus connue des citadines, la Honda Jazz est assurément l’une des plus intéressantes, véritable concentré d’intelligence long de 4,04 m.

Après un peu moins de trois ans de carrière en Europe, celle-ci sera présentée au salon de Bruxelles sous une forme très légèrement restylée.

D’après les premières images en provenance du Japon, où elle est baptisée Fit, la Jazz 2023 pourrait voir évoluer le dessin de ses boucliers et de ses phares, informations à confirmer dans les jours à venir.

La principale différence se logerait sous le capot, avec un moteur 1.5 VTEC dont la puissance cumulée passerait de 109 à 123 ch. Pas de quoi bouleverser les performances, avec une vitesse maxi de 175 km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 9,4 secondes sur la version actuelle.

Retenez au passage qu’en mode hybride, et à l’inverse de ce que propose un Toyota chez qui le moteur électrique ne fait que suppléer le thermique, le moteur thermique alimente un générateur d’électricité, lequel alimente à son tour le moteur de propulsion électrique. Il en résulte une consommation des plus modérées, oscillant aux alentours de 4,5l/100 km en utilisation urbaine.

L’autre point fort de la Jazz est son rapport encombrement/habitabilité, grâce à son profil de minispace. Le volume de coffre de 304 litres se situe dans la bonne moyenne de la catégorie, et les places arrières sont accueillantes.

Le plus gros défaut de la Jazz réside finalement dans des tarifs très élevés, avec une gamme qui démarre actuellement à 24 050 €, et même 29 370 € pour la version Crosstar aux faux-airs de SUV (mais très bien équipée, il est vrai).

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto