Salon de Genève 2020 : Kia dévoile l'intérieur du nouveau Sorento

De nouvelles images du Kia Sorento sont tombées. Et même si la marque s'est fait devancer par des fuites montrant récemment le nouveau SUV sans camouflage, cette fois, nous découvrons des croquis de l'intérieur, confirmant la grande évolution esthétique du véhicule familial coréen.

L'extérieur n'est donc plus vraiment une surprise puisque nous le connaissons déjà. Mais les lignes sont plus tendues, le dessin plus musclé et le chrome un peu plus présent. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des images de l'intérieur. L'écran tactile, plus grand (en format panoramique), est toujours intégré dans la planche de bord massive, mais le volant est tout nouveau, tout comme l'instrumentation, désormais numérique. L'autre grande évolution est le levier de vitesse : le sélecteur est désormais une molette, et plus un levier traditionnel comme sur l'ancien modèle. Les aérateurs ont également été redessinés.

Sous le capot, nous retrouverons une motorisation hybride rechargeable, passage déjà "obligé" pour ce genre de modèle en Europe afin d'éviter un bilan CO2 défavorable à l'homologation.