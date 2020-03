Salon de Genève annulé : Renault expose le concept Morphoz à Paris

Solution de repli. Pour le Salon de Genève, en plus de la Twingo ZE et des Mégane et Talisman restylées, Renault avait prévu le concept-car Morphoz. L'édition 2020 du show suisse a été annulée en raison de l'épidémie du coronavirus, mais cette étude de style a quand même été présentée "en ligne" en début de semaine. Vous avez ainsi pu la découvrir en détail sur Caradisiac.

Mais par définition, un concept est un engin de salon, c'est dans ce contexte qu'il peut être montré au public. On imagine donc la frustration des équipes du Losange. Mais bonne nouvelle pour elles, et pour ceux qui aimeraient voir la bête : le Morphoz est déjà revenu en France et n'a pas été rangé au placard.

Il est exposé à l'Atelier Renault, la vitrine du Losange sur les Champs-Élysées. L'avantage du lieu est qu'il est placé sur un axe hyper-touristique et reçoit donc des visiteurs du monde entier, même si le tourisme est ralenti en ce moment.

Pour rappel, le Morphoz tire son nom de son concept original : le véhicule peut s'allonger, proposant deux configurations de 4,40 et 4,80 mètres ! De manière plus globale, il annonce la nouvelle famille de modèles électriques de Renault, avec une plate-forme dédiée, la CMF-EV. Le premier modèle de série sur cette base sera lancé en 2021.