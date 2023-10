Salon de Genève au Qatar 2023 : Toyota Land Cruiser 10th Victory, roi du désert

Dès les premiers instants à Doha, impossible de passer à côté du véhicule préféré des Qataris : le Toyota Land Cruiser, de préférence blanc. Cela se traduit dans les chiffres. La marque asiatique reconnue pour la fiabilité de ses produits occupe depuis un moment au Qatar la place de leader des ventes. La série spéciale Toyota Land Cruiser 10th Victory dévoilée au salon de Genève au Qatar 2023 s'installe donc parfaitement dans son élément, prête à faire du "dune bashing".

Fier de ses succès

Comme son nom l'indique, le Toyota Land Cruiser 10th Victory célèbre les nombreuses victoires en rallye-raid du modèle. Il reçoit pour l'occasion des badges spécifiques, des bavettes JAOS, des pneus tout-terrain Dunlop Grandtrek AT5 montés sur des jantes de 18 pouces Enkei, des autocollants sur les flancs et deux bandes noir mat sur le capot. Côté mécanique, l'édition 10th Victory repose sur la version GR Sport dotée effectivement d'un généreux bloc essence 3,5l V6 biturbo de 400 chevaux pour 650 Nm de couple. La cavalerie déboule bien entendu au sol via quatre roues motrices et une solide transmission automatique 10 rapports. Le baroudeur revendique un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h largement suffisante pour le désert.

Pour rappel, Caradisiac couvre actuellement le salon de Genève au Qatar 2023. Retrouvez notre reportage vidéo complet dans lequel ce véhicule se dévoile parmi tant d'autres ! Un événement façon festival automobile qui fermera ses portes le 14 octobre prochain. Pour la suite, rendez-vous en Suisse en février 2024.