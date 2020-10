Salon de l'auto Caradisiac 2020 - Le stand Suzuki : tout hybride

Presque sans bruit, Suzuki s'est fait un joli petit nid en France. De janvier à août, le japonais a écoulé plus de 12 000 véhicules, faisant mieux que Volvo et presque autant que Mini. La marque est portée par le succès de la Swift, qui représente plus de la moitié des immatriculations. La citadine séduit avec sa bouille sympathique. La gamme est en pleine évolution, avec l'arrêt récent des Celerio et Baleno, la mise en veille du Jimny (à cause du CO2) et le passage à des moteurs à hybridation légère. L'offre va bientôt s'étoffer avec l'Across, un Toyota RAV4 rebadgé avec moteur hybride rechargeable.

Le stand Suzuki en direct du Salon de l'auto Caradisiac 2020

Suzuki Ignis restylé : nouvelle entrée en matière

En bref Commercialisé en 2017 Petite SUV 83 ch À partir de 14 490 €

La Celerio a disparu du catalogue, l'Ignis est donc la nouvelle entrée de gamme de Suzuki. Elle vient de faire l'objet d'un petit restylage. Mais comme le look de ce mini baroudeur était déjà bien apprécié, la marque l'a revu par petites touches. Le plus visible est à l'avant, avec un nouveau bouclier qui intègre désormais une grande bouche avec un insert couleur argent. La calandre reçoit des décors en U. À l'arrière, le bandeau en plastique brut a disparu, laissant la place à un décor gris façon SUV. Le nuancier a intégré trois nouvelles teintes (beige, jaune et kaki). L'Ignis garde ainsi son allure joviale.

Il en est de même pour la planche de bord. On oublie la mauvaise qualité des plastiques avec les formes sympathiques. L'instrumentation a été revue. De nouveaux inserts décoratifs sont au menu, en gris métal, bleu ou orange. Les versions hautes n'ont que quatre places, mais la banquette arrière est en deux parties coulissantes, ce qui permet d'améliorer l'espace aux jambes ou le volume de coffre.

Sous le capot, on trouve un unique 1.2 essence de 83 ch doté d'une micro-hybridation. Ce bloc a une boîte manuelle 5 rapports ou une automatique de type CVT. Bon point : l'Ignis existe en transmission intégrale.

Swift : Mini japonaise

En bref Commercialisée fin 2017 Citadine 83 ch À partir de 15 340 €

La Swift connaît un joli succès en France. De janvier à août, plus de 6 600 exemplaires ont été écoulés. La citadine japonaise devance ainsi des rivales de renom, comme la Nissan Micra et la Seat Ibiza ! Elle séduit avec son design, qui à la manière de la Mini, évolue en douceur à chaque génération. La dernière en date se reconnaît à sa calandre abaissée ou la jonction entre le vitrage latéral et la lunette. Cela permet d'ailleurs d'avoir un meilleur effet de silhouette bicolore.

La planche de bord souffle le chaud et le froid. On aime le côté gentiment sportif du volant et de l'instrumentation. Mais l'écran tactile est placé bas, ce qui imposera de trop quitter la route des yeux, et la qualité des plastiques laisse à désirer. Dans la catégorie des citadines, la Swift est un petit gabarit, avec 3,84 mètres de longueur. Le coffre a une capacité correcte de 265 litres. L'équipement vient d'être enrichi, avec la reconnaissance des panneaux de signalisation et la surveillance des angles morts.

Sous le capot, un seul moteur : un essence 1.2 de 83 ch, avec une micro-hybridation, qui a été améliorée à l'occasion du mini-restylage. Ce bloc peut recevoir en option une boîte de type CVT. Il est également possible d'avoir une transmission intégrale.

Suzuki Swift Sport : espèce rare

En bref Commercialisée en 2018 Citadine sportive 129 ch Prix : 22 100 €

La citadine sportive, espèce en voie de disparition ? Pas chez Suzuki, qui propose toujours sa Swift énervée. Celle-ci devient d'ailleurs quasiment sans concurrence, car elle fait le choix du fun abordable et raisonnable, ne cherchant pas la course à la puissance. Elle vient même de perdre quelques chevaux en adoptant un nouveau bloc 1.4 Boosterjet Hybrid de 129 ch, contre 140 ch précédemment. Mais la micro-hybridation permet de gagner des grammes de CO2 et d'éviter le malus. Le poids limité à 1 020 kg permet d'avoir de bonnes petites sensations, avec 210 km/h de vitesse de pointe et un 0 à 100 km/h réalisé en 9,1 secondes.

En Sport, la joviale Swift se fait plus agressive, avec une grande bouche carnassière et de grandes prises d'air. L'arrière reçoit deux belles sorties d'échappement évocatrices. L'auto est montée sur des jantes de 17 pouces. Le petit restylage est l'occasion de proposer trois nouvelles couleurs de carrosserie, dont un orange. À bord, le conducteur et le passager seront mieux calés dans des sièges enveloppants avec l'appuie-tête intégré, avec sellerie à surpiqûres rouges. Les inserts décoratifs adoptent un dégradé de rouge plus ou moins foncé. Les formes arrondies sont sympathiques, avec par exemple des compteurs dans des fûts et un volant à méplat qui apportent une touche sportive.

Suzuki Vitara : nouveau moteur pour finir

En bref Commercialisé en 2015 SUV urbain 129 ch À partir de 22 640 €

Restylé en 2018, ce Vitara semble sur la fin de sa carrière, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer il y a quelques mois avec l'adoption d'un nouveau moteur essence à micro-hybridation, le même que celui de la Swift Sport. C'est donc un 1.4 turbo de 129 ch, proposé avec ou sans transmission intégrale ALLGRIP mais uniquement en boîte manuelle 6 rapports. La micro-hybridation 48V permet de faire baisser les consommations de 20 % par rapport à l'ancien 1.4 (mais selon le vieux cycle NEDC).

Même s'il a de l'âge, ce Vitara vieillit plutôt bien, le restylage ayant gommé ses rides. Il reste juste les barres de LED à l'ancienne dans le bouclier qui font moche. Le modèle séduit avec la possibilité d'avoir une carrosserie bicolore. À bord en revanche, on sent un coup de vieux, surtout face à des rivaux bien plus modernes. Car avec ses 4,17 mètres de longueur, le Vitara est face à un Renault Captur, qui a de son côté fait d'énormes progrès en matière de présentation à son changement de génération. On se sent dans une autre décennie là. L'équipement est en revanche à jour, avec le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie qui agit sur la direction ou la surveillance des panneaux de signalisation.

