Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Skoda : à l'est du nouveau

Quand on se balade sur le stand, on se dit que les Skoda ont bien changé. La marque en a d'ailleurs fait une pub pleine de seconde degré où elle reconnaissait que ses anciens modèles étaient moches ! Le design est désormais soigné, même s'il reste des plus sages. Surtout, la firme n'est plus le parent pauvre du groupe Volkswagen. En témoignent les dernières nouveautés, qui n'ont rien à envier aux VW en ayant droit aux technologies récentes. La nouvelle Octavia, grande nouveauté exposée au Salon de l'auto Caradisiac, en est la parfaite illustration, avec moteurs hybrides rechargeables et aides à la conduite dernier-cri. Et pourtant, Skoda garde ses tarifs bien placés. L'achat malin par excellence.

Le stand Skoda en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

Citigo-e iV : le meilleur rapport prix/autonomie

En bref Commercialisée fin 2019 Petite citadine 100 % électrique 83 ch À partir de 21 600 €

À ce jour, la Citigo est l'une des voitures électriques les moins chères du marché. Elle s'affiche à partir de 21 600 €, soit 15 768 € avec le bonus (limité à 27 % du prix d'achat). Et la bonne nouvelle, c'est que ce prix bas va avec une bonne autonomie, puisque cette petite Skoda reçoit une batterie de 36,8 kWh qui permet une autonomie avec le cycle WLTP de 274 km, largement suffisante pour un usage urbain et périurbain. Avec une Wallbox 7,2 kW (AC), il faut 5h30 pour faire le plein de la batterie. Le moteur délivre une puissance de 83 ch.

Chez Skoda, la Citigo n'existe plus qu'en électrique. En dehors de la technique, le modèle est toutefois quasiment inchangé depuis ses débuts en 2012. Cette 5 portes de 3,60 mètres est dessinée simplement, ce qui lui permet ainsi de bien vieillir. La version électrique a reçu une calandre fermée. La planche de bord ne montre aussi pas de ride, à part peut-être au niveau de l'instrumentation un peu désuète. Il n'y a aussi pas d'écran tactile. Pour en avoir un, il faut accrocher son smartphone à un support ! Une application dédiée permet de piloter la radio, d'avoir une navigation et des infos sur la conduite électrique. Il y a en série la banquette rabattable, la surveillance des lignes blanches ou encore la climatisation automatique.

Kamiq : petit sérieux

En bref Commercialisé en octobre 2019 SUV urbain De 95 à 150 ch À partir de 21 050 €

C'est le dernier né des SUV de Skoda et c'est le plus petit. Le Kamiq mesure 4,24 mètres de longueur. Il entre ainsi en concurrence avec le Renault Captur. Comme les autres modèles de la marque, le Kamiq est dessiné à la règle. Il ose quand même un original regard sur deux étages, avec en partie haute une barre de diodes, elles font penser à des pierres précieuses. Le modèle existe depuis peu en une variante Monte Carlo, à l'apparence plus sportive avec ses jantes noires, et en une variante Scoutline, au look plus aventurier avec des protections en plastique brut (curieusement absente du modèle classique).

La planche de bord du Kamiq est empruntée à la compacte Scala, une bonne économie d'échelle pour Skoda. La présentation suit les dernières tendances de la marque, avec au centre un écran tactile façon tablette qui mesure jusqu'à 9,2 pouces, qui se trouve au-dessus des aérateurs et dans un large bandeau décoratif. Les versions hautes ont une instrumentation numérique. En bonne Skoda, le Kamiq propose une bonne habitabilité. Mais la banquette arrière est fixe. Le coffre a un volume de 400 litres (sans la roue de secours). Parmi les astuces, on a une lampe LED amovible dans le coffre.

Le Kamiq existe avec trois moteurs essence : 1.0 TSI 95 ch, 1.0 TSI 116 ch et 1.5 TSI 150 ch. Il reste un moteur diesel, le 1.6 TDI de 116 ch. Tous les blocs, sauf le 95 ch, proposent en option la boîte double embrayage DSG 7 rapports. Il n'y a en revanche pas de transmission intégrale, ni d'hybridation.

Octavia : montée en gamme

En bref Commercialisée en septembre 2020 Berline familiale De 116 à 150 ch À partir de 26 430 €.

C'est la grande nouveauté de Skoda au Salon de l'auto Caradisiac. Même si elle a été dévoilée fin 2019, la nouvelle Octavia arrive en ce moment dans les concessions françaises. C'est la quatrième génération de la familiale tchèque. Et pour le constructeur, c'est un modèle très important car l'Octavia reste le véhicule le plus vendu de Skoda dans le monde. En France, elle est toutefois devancée mais elle garde son importance, notamment grâce à sa déclinaison break (voir ci-dessous).

Cette Octavia monte encore en gamme et n'a vraiment plus aucun complexe face à ses cousines de Volkswagen. Elle garde son positionnement si particulier : gabarit de familiale mais prix de compacte. Elle est d'ailleurs dérivée techniquement de la dernière Golf. Le style extérieur évolue en douceur. À l'avant, la calandre est abaissée, tandis qu'à l'arrière les feux deviennent horizontaux. C'est dedans que la transformation est la plus importante, avec une planche de bord des plus modernes. La console centrale verticale à l'ancienne laisse la place à une présentation aérienne avec grand écran tactile 10 pouces et instrumentation numérique. Le coffre est géant, avec 600 litres.

À ce jour, l'offre de moteurs est limitée, avec un seul essence TSI de 150 ch et deux diesels 2.0 TDi de 116 et 150 ch, ce dernier ayant en série la DSG7. Mais Skoda va rapidement proposer de nouveaux blocs avec micro-hybridation et surtout une déclinaison hybride rechargeable 204 ch.

Octavia Combi : style et volume

En bref Commercialisé en septembre 2020 Break familial De 116 à 150 ch À partir de 27 530 €

Au Salon de l'auto Caradisiac, on ne découvre pas une mais deux nouvelles Octavia, puisqu'on trouve aussi la déclinaison Combi. Celle-ci est même la plus importante, en étant notamment très appréciée de la clientèle professionnelle. Le break fait la même taille que la berline, avec une longueur de 4,69 mètres. Mais son coffre est encore plus généreux, avec un volume de 640 litres ! Une capacité énorme qui n'empêche pas d'avoir une silhouette élégante. Ce Combi garde même un peu de dynamisme dans son allure avec une lunette inclinée. Surtout, il n'y a pas d'effet sac à dos. Par rapport à l'ancien Combi, le look évolue avec des feux horizontaux qui débordent sur la malle. À l'avant, on oublie les curieux phares en deux morceaux, pour des optiques plus classiques qui viennent coller la calandre.

Ce break a une banquette qui se replie en 1/3-2/3. Plutôt simple. Mais comme dans les autres Skoda, on aime les petites astuces qui facilitent le quotidien. On trouve par exemple un parapluie dans les portes avant, un gratte givre dans la trappe à carburant, un tube de remplissage qui facilite le plein d'Adblue… En option, on peut avoir des appuie-tête avec des maintiens de tête intégrés, un cache-bagages qui se replie automatiquement, des systèmes de fixation…

La montée en gamme évoquée dans le chapitre de la berline pour la présentation se retrouve au niveau de l'équipement. Cette Octavia peut désormais avoir des phares Matrix, un affichage tête-haute ou encore une conduite semi-autonome de niveau 2, qui associe les fonctions d'aide au maintien dans la voie et de régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt/redémarrage. Côté moteurs, on a les mêmes que sur la berline (150 essence, 116 et 150 ch diesel). Il y aura bientôt un hybride rechargeable de 204 ch.

