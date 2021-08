Salon de Munich 2021 - Ces nouveautés aptes à séduire les pros

Certes, l’édition 2021 du Salon de Munich (l’Internationale Autoausstellung, IAA) sera davantage une tribune pour vanter les mérites de la mobilité multimodale qu’un showroom statique et traditionnel. Certes aussi, beaucoup de constructeurs ne seront pas de la fête, préférant pour certains dégainer leur actu produit dans un cadre moins formel. Il n’en demeure pas moins que les nouveautés automobiles constitueront bel et bien, comme depuis 70 ans, les principales vitrines de cette foire internationale.

Renault Mégane dans la peau d’un crossover zéro émission

Parmi les nombreux modèles attendus, capables d’intéresser les flottes par leur fonctionnalité et leur motorisation figure entre autres un opus signé Renault. Pas franchement né de la dernière pluie à vrai dire puisqu’il s’agit là d’une déclinaison 100 % électrique de la Mégane. Néanmoins, le best-seller de la firme, qui reste l’un des coups de cœur des entreprises toutes motorisations confondues (3e des ventes de diesel, 13e des ventes essence et 15e chez les hybrides rechargeables au cours du premier semestre) poursuit ainsi tranquillement son offensive tout en concrétisant les ambitions de la marque au losange sur le champ du zéro émission.

Au menu de cette MéganE, quelque 217 chevaux sous le capot et jusqu’à 450 km d’autonomie par charge. Parallèlement, le modèle tente le pari d’une métamorphose sur le plan du style, troquant sa carrosserie de compacte contre un costume de crossover athlétique à garde au sol rehaussée.

De la Hyundai Ioniq 5 au BMW X3, l’électrification sous toutes ses formes

À l’instar de Renault, la plupart des constructeurs viennent à Munich pour valoriser leurs dernières créations 100 % électriques (qu’elles soient alimentées par des batteries ou par une pile à combustible). Il faudra compter sur Hyundai avec sa Ioniq 5, sur BMW avec l’iX5 Hydrogen, sur Mercedes avec l’EQE, sur Volkswagen avec l’ID5 GTX ou encore sur Cupra, avec la Born. En outre, beaucoup vont profiter de l’IAA pour lancer ou consacrer leurs collections hybrides rechargeables (le Ford Kuga PHEV, etc.), hybrides mais aussi micro-hybrides.

La micro-hybridation, d’ailleurs omniprésente depuis deux ans, sera notamment au programme chez BMW. La firme allemande, qui comme Audi jouera à Munich à domicile, a en effet profité du récent restylage de son SUV compact X3 pour greffer à sa gamme essence (c’est déjà le cas sur le X3 diesel) une mécanique composée d’un alterno-démarreur de 48 volts. Une technologie que l’on sait gage d’une relative diminution des émissions de CO2, qui pourrait permettre dans les prochains mois à la firme à l’hélice de positionner son X3 encore plus près de la Série 1 et du X1, ses best-sellers sur le marché pro.

Le Volkswagen Taigo incarne la rentrée chez les modèles essence

Pendant ce temps, le pur thermique, l’essence en premier lieu, prouvera aux organisateurs du salon qu’il est loin de s’avouer vaincu. Ainsi, les entreprises et les administrations en quête de nouveautés essence pourront s’intéresser par exemple au Volkswagen Taigo. Ce SUV coupé de 4,26 mètres d’envergure, à la fois urbain, connecté et généreux en termes d’habitabilité, fait en effet son tour de chauffe à l’IAA avant une arrivée en concession dès la fin d’année.

À l’heure où, sur le segment des VP, la part des motorisations essence est en nette hausse, faisant désormais jeu égal avec la part des voitures diesel, il est probable que ce Taigo aux trois niveaux de puissance (de 95 à 150 chevaux) rejoindra dès l’an prochain sa consœur Polo (11e du palmarès au premier semestre) et pourquoi pas les modèles français de Stellantis et de Renault au rang des modèles ou variantes essence les plus appréciées des flottes tricolores.