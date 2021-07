Volkswagen dévoile le Taigo, son premier SUV coupé

Sur le marché des petits baroudeurs, Volkswagen propose déjà le T-Cross et le T-Roc, ce qui peut sembler suffisant. Mais la marque a jugé qu'il y avait de la place pour proposer un troisième véhicule ! Il se nomme Taigo. Sa particularité ? Il a une silhouette de SUV coupé. C'est d'ailleurs le premier véhicule du genre pour Volkswagen en Europe.

Long de 4,26 mètres, le Taigo dépasse le T-Roc de 3 centimètres et le T-Cross de 15 centimètres. C'est le plus petit qui fournit la base, la plate-forme MQB A0, aussi utilisée par la Polo, alors que le T-Roc profite de la MQB "classique", ce qui lui permet d'avoir à son offre des versions à transmission intégrale et des moteurs plus musclés.

Le Taigo joue en effet la carte de la modestie sur le plan technique, ce qui fait en partie la différence de positionnement avec le T-Roc. Il n'y a pas de 4MOTION donc, et la palette de puissances est resserrée. Le capot ne cache que blocs essence TSI.

Pas d'hybride

En entrée de gamme, on a le trois cylindres 1.0 de 95 ch, avec boîte manuelle 5 rapports. Cet 1.0 est décliné en 110 ch, avec boîte manuelle 6 rapports ou boîte auto double embrayage DSG 7 rapports. Au sommet, on a un quatre cylindres 1.5 de 150 ch avec DSG 7. Volkswagen n'annonce aucune hybridation. Et si le Taigo joue une partition plus sportive que le T-Cross grâce à sa silhouette dynamique, il n'aura pas le droit à une déclinaison GTI.

Si vous êtes un fidèle lecteur, le Taigo vous dit peut-être quelque chose. Le véhicule a en effet été présenté il y a un an au Brésil, sous l'appellation Nivus. Il a ainsi été pensé en Amérique du Sud et renommé chez nous pour avoir un nom en T, comme tous les autres SUV européens de VW. Le design est quasiment identique.

La version européenne a toutefois le droit à des signatures lumineuses plus modernes. Ainsi à l'avant, les optiques LED de type Matrix sont accompagnées d'une barre lumineuse dans la calandre, bien droite face à la route. À l'arrière, on a aussi un bandeau de feux. En bon SUV coupé, le Taigo adopte un toit plongeant et une lunette très inclinée. Le modèle européen est proposé en finition R-Line au look plus sportif, avec moins de plastique d'aspect brut. En option, on peut avoir un toit peint en noir. Parmi les huit couleurs de carrosserie, on trouve un flashy "Visual Green".

Équipement au top

La planche de bord est empruntée à la Polo. Et on retrouve les évolutions vues sur la version restylée de la citadine, ce qui montre que le Taigo n'a pas été conçu à l'économie. L'écran central mesure ainsi jusqu'à 9,2 pouces et l'instrumentation numérique jusqu'à 10,25 pouces. On a aussi la nouvelle clim à commandes tactiles. L'empattement est semblable à celui de la Polo, avec 2,57 mètres. Le volume du coffre est de 438 litres.

L'équipement est aussi à jour. Outre les phares de type Matrix (le faisceau lumineux varie grâce à des LED gérées indépendamment), le Taigo pourra avoir la conduite semi autonome Travel Assist, qui combine le régulateur de vitesse actif et le centrage dans la voie. La navigation peut recevoir des mises à jour à distance.

Le Taigo sera lancé en France d'ici le début de l'année prochaine.