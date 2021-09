Salon de Munich 2021 - Mercedes AMG GT 63 S E Performance : 843 ch de bonne conscience

C'est tout simplement la première AMG hybride rechargeable de l'histoire, mais certainement pas la dernière. La Mercedes AMG GT 63 S inaugure en effet la griffe "E Performance", vouée à se démocratiser au sein d'Affalterbach, et notamment sur la prochaine C63 AMG qui troquera son V8 pour un quatre cylindres 2.0 turbo hybride rechargeable.

La GT 63 S, elle, ne boude pas le V8. Elle va carrément le marier avec un moteur électrique synchrone placé sur le train arrière, développant tout de même 204 ch. Au total, la GT 63 S E Performance (ouf, respirez un grand coup !) revendique 843 ch et 1400 Nm. Le V8 à lui seul développe déjà 639 ch et surtout 900 Nm entre 2500 et 4500 tr/mn. Impressionnant pour un tel bloc !

Une batterie (très) refroidie

Côté batterie, Mercedes n'a pas fait les choses à moitié. Très compacte et légère (moins de 90 kg avec le refroidissement), elle n'offre que 6,1 kWh, en tension de sortie de 400V. Une capacité franchement faiblarde au premier abord, mais compensée par un refroidissement liquide dit "direct" (chaque cellule est refroidie individuellement, alors qu'un système classique refroidit la batterie dans son ensemble). L'avantage d'un tel refroidissement est un fonctionnement optimal de la batterie même sous les fortes charges. Le liquide circulant dans la batterie pour capter les hausses de température est ensuite envoyé vers l'avant du véhicule et passe dans le radiateur pour évacuer la chaleur. La batterie fonctionne ainsi en permanence à 45° C.

On sait à quel point les batteries de véhicules électriques peuvent perdre en performances en cas d'usage sportif, mais AMG promet un maintien de ces performances, sur piste, comme dans les phases régulières de freinages/accélérations. Rappelons en effet que la récupération d'énergie permet de recharger la batterie.

D'ailleurs, AMG annonce trois niveaux de récupération, du 0 (récupération très faible, peu de frein moteur) à 3 (conduite à une seule pédale, récupération maximale à 100 kW). Bon nombre d'autos proposent des puissances de récupération nettement supérieures, mais ici, la faible capacité de la batterie ne nécessite pas de générateur hyper puissant.

Une GT 63 S thermique pour quoi faire ?

L'énorme couple de la chaîne hybride permet à cette GT 63 S E Performance de franchir les 100 km/h en un peu moins de 3 secondes, malgré l’embonpoint. Comme d'habitude, le sélecteur de mode de conduite permettra de jongler entre Comfort, Sport, Sport+, Race ou encore Individual, mais la petite nouveauté est l'apparition du mode "Electric", qui permet de rouler uniquement sur la batterie. Bien entendu, ses 6,1 kWh ne permettent pas d'accomplir des miracles, avec une autonomie d'une dizaine de kilomètres.

Mais cela suffit tout de même à faire tomber les rejets de CO2 sous les 200 g/km (196 grammes, pour être exact). Résultat : le malus n'est "que" de 13682 €, au lieu des 30 000 € de la GT 63 S sans hybridation. Nettement plus puissant et coupleuse, moins taxée, cette version hybride ouvre la voie à d'autres modèles rechargeables haut de gamme chez Mercedes : C63 AMG, mais aussi future SL. Elle offre en fait tellement d'avantages que l'on se demande même quelle sera encore la raison d'être de la GT 63 S classique après le lancement de cette nouveauté.