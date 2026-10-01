Salon de Paris 2026 : Mercedes arrive en force avec 5 premières mondiales

Si BMW n’a pas répondu à l’invitation de la Porte de Versailles, son grand concurrent allemand n’a pas hésité, et on comprend pourquoi.

Commençons par la plus spectaculaire, la Mercedes-AMG GT quatre portes qui promet des performances de feu, sans brûler une goutte d’énergie fossile. Grâce à ses trois moteurs électriques à flux axial cumulant 1 169 ch en version 63 (816 ch en version 55), elle atteint les 200 km/h en 6,4 secondes et peut filer à 300 km/h. Pour ce dernier chiffre, elle peut notamment compter sur son excellent coefficient de traînée de 0,22.

Son imposante batterie d’une capacité de 106 kWh lui assure une autonomie de 695 km et promet de se recharger de 10 à 80 % en onze minutes (puissance de 600 kW). Elle tente même de simuler les plaisirs d’essence avec une sonorité de V8 d’AMG GT R et des changements de rapports factices.

Nettement plus sage, mais tout aussi important, car il s’agit du modèle le plus vendu en France, le troisième opus de GLA rencontrera son public. Il revient encore plus technologique avec son immense dalle numérique, son autonomie de 657 km ou encore sa recharge acceptant jusqu’à 320 kW de puissance. À noter que des motorisations hybrides rejoindront le catalogue.

La Classe C fait sa révolution

Pour ceux qui restent attachés à la berline, la Classe C revient dans une toute nouvelle configuration. Elle change de look en s’apparentant à un coupé à quatre portes et surtout devient totalement électrique. Cette familiale a aussi droit à un écran géant (99 cm de large), une architecture 800 V, une grande batterie assurant un rayon d’action de 760 km et offre beaucoup de place aux passagers arrière, un fait encore inédit.

Toujours au chapitre électrique, la CLA 45 (Mercedes-AMG CLA 45 4Matic + de son nom complet) mettra en avant ses muscles avec sa puissance de 680 ch et son couple de 1 759 Nm ! Elle tire ses valeurs de ses trois électromoteurs qui répartissent leur énergie sur les quatre roues.

Résultat, elle a été chronométrée au Nürb à 7:32.070, soit un meilleur temps que la BMW M2 qui a réussi le même exercice en 7:38.706. Sur le segment des compactes, la Munichoise est clairement battue. Mais, elle n’a pas su faire mieux que la version CS de « seulement 530 ch »…

Nettement plus imposant, l’EQV laisse sa place au VLE, un véhicule entre monospace et limousine de luxe, électrique bien évidemment. Toutefois, des versions thermiques arriveront plus tard. Enfin, la phase 3 du GLE fera le déplacement. Pour ce second restylage, il impose désormais de grosses mécaniques six-cylindres.