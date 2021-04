Salon de Shanghai 2021 : Lexus dévoilera l'ES restylée

Ce qui pouvait passer pour un simple changement de nom chez Lexus n'en était en fait pas un. Voilà trois ans que la berline ES est proposée, mais si elle "remplace" la GS en France, en réalité, c'était bel et bien un nouveau modèle. Une petite révolution puisque cette imposante auto d'un peu moins de cinq mètres de long passe de la propulsion (GS) à la traction.

Moins de trois ans après son lancement en France, la GS va recevoir un restylage à l'autre bout du monde, là où la vie a repris son cour presque normal. En effet, le salon de Shanghai se tiendra la semaine prochaine en Chine. Bon nombre de nouveautés, asiatiques comme européennes, seront dévoilées dans un évènement bel et bien ouvert au public.

Pour la France, il ne faudra pas s'attendre à de grands changements. La seule motorisation hybride, composée d'un quatre cylindres essence, sera certainement reconduite. Les seules évolutions seront portées sur le multimédia, les détails esthétiques et quelques nouveautés dans la liste des équipements.

Rappelons que la Lexus ES évolue dans un marché très compétitif et restreint en Europe et en France, notamment face aux Allemands. A son lancement, Lexus prévoyait d'en écouler 500 unités par an dans l'Hexagone.