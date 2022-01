Scoop - Alfa Romeo Tonale : quasiment prêt !

Il n'est jamais trop tard. Alfa Romeo l'espère, lui qui va enfin se lancer sur le segment des SUV compacts, des lustres après la concurrence ! Son Tonale doit rejoindre les concessions en juin 2022 et il se murmure que la présentation aura lieu en février.

Pour le petit frère du Stelvio, l'heure est donc aux derniers réglages. Plusieurs prototypes ont été immortalisés par notre chasseur de scoop lors d'un test grand froid. Le camouflage se fait plus léger, bien qu'encore assez efficace pour cacher les lignes de la voiture. Mais il n'y aura pas de surprise, puisque celle-ci sera très proche du concept-car dévoilé en mars 2019.

Trois ans déjà ! L'avantage est qu'Alfa a un style assez intemporel, le Tonale ne fera donc pas daté à sa sortie. Il se distinguera de son grand frère par des éléments de design inédits, avec par exemple des optiques plus fines (mais pas autant que sur le concept) qui sont associées à la calandre et un bandeau de feux. On voit d'ailleurs sur ce prototype la signature lumineuse arrière, avec trois "U". En bonne Alfa, le Stelvio aura une silhouette galbée.

Le projet ayant été lancé avant la fusion PSA/Fiat, le Tonale reprend la base technique du Jeep Compass. Heureusement, celui-ci existe en hybride rechargeable, motorisation incontournable pour un tel modèle en 2022. Toutefois, à son arrivée début 2021, le nouveau patron Jean-Philippe Imparato n'a pas été convaincu par la fiche technique du Tonale plug-in et a demandé une amélioration, retardant encore la sortie du modèle. Il y aura aussi une offre thermique classique.

Il reste donc encore quelques semaines à patienter avant de découvrir enfin le Tonale de série.