Scoop – Audi S5 : la remplaçante de la S4 se montre

Avant son passage au tout électrique prévu pour 2033, la marque allemande Audi renouvelle sa gamme de modèles thermiques. La prochaine génération d’Audi A4 se nommera Audi A5, la marque aux anneaux réservant les chiffres pairs à ses modèles 100 % électriques. Qui dit changement de nom, dit remaniement de la gamme et la future A5 n’existera plus qu’en berline et break, les versions coupé et cabriolet disparaîtront du catalogue du constructeur.

La berline A5 remplacera à elle seule la tricorps Audi A4 et l’Audi A5 Sportback, et c’est clairement cette dernière qui sert d’inspiration à la ligne générale du modèle, avec des montants de lunette arrière très inclinés prolongés par une malle de coffre aux dimensions réduites. Il faudra bien entendu confirmer tout cela une fois que le camouflage aura disparu.

L’Audi A5 photographiée ici paraît très compacte et devrait afficher des mensurations similaires à celle de l’Audi S5 actuelle. Sous son capot, alors que les actuelles Audi S4 et Audi S5 disposent d’un V6 Diesel de 341 ch, il se pourrait que la nouvelle génération revienne à un bloc essence qui pourrait être hybridé avec quelques chevaux supplémentaires pour encore plus de sportivité.