Scoop – BMW M4 CS : en concession en 2024

L’an dernier, la marque à l’hélice a dévoilé l’exceptionnelle BMW M4 CSL. Elle est dotée d’un bloc six cylindres en ligne de 550 ch, d’une boîte auto à huit rapports et d’une transmission intégrale. La prochaine sportive de la marque se nommera Bmw M4 CS et devrait se doter du même moteur que la CSL.

Moins exclusive que la BMW M4 CSL qui n’a été produite qu’à 1 000 exemplaires, dont seulement 29 pour la France, cette BMW M4 CS se dotera d’un habitacle luxueux et confortable avec une banquette à l’arrière, la CSL l’ayant supprimé afin de réduire le plus possible son poids. Elle devrait reprendre l’ensemble des équipements de la BMW M3 CS que le constructeur a lancé en début d’année 2023, comme les sièges baquets « M Carbon » de série.

La BMW M4 CS affichera le même style que la CSL avec un graphisme intérieur de calandre différent de celui de la M4 Competition. Elle ne devrait pas reprendre tous les éléments en carbone (capot, lame avant, volet de coffre…) de la CSL et devrait afficher un poids plus important, sans que cela ne grève trop ses performances. Son tarif devrait également être inférieur à celui de la CSL qui était proposée à partir de 178 000 €.