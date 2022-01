Scoop - BMW prépare le restylage du X5

Mi-2022, le X5 troisième du nom, codé G05, fêtera ses quatre ans. Un âge qui rime avec restylage ! BMW travaille dessus, comme le prouve ce prototype surpris par notre chasseur de scoop. Le camouflage se concentre sur le nez et une partie de l'arrière, preuve que le lifting sera assez léger.

On pourrait se dire que ce n'est pas surprenant de la part de BMW, mais il arrive que des restylages soient assez conséquents chez la marque allemande. Ce sera ainsi le cas pour le X7, afin de lui faire adopter le nouveau visage du haut de gamme BMW, annoncé par le concept XM, avec notamment un regard sur deux étages. Et on voit ici… que le X5 n'y aura pas le droit !

Le regard du grand SUV familial de BMW va tout de même évoluer. À travers le camouflage, on devine des optiques plus fines, qui pourraient venir se coller à la calandre. Cette dernière ne verra pas ses haricots encore grossir ! Les boucliers des différentes versions (classique, M Sport…) seront inédits. À l'arrière, les feux se contenteront d'une nouvelle signature lumineuse.

Pour la planche de bord, le X5 profitera-t-il de son restylage pour adopter le nouvel ensemble d'écrans incurvés vu sur les dernières productions de la marque, comme le Série 2 Active Tourer ? Honnêtement, difficile de le dire pour l'instant, on ne voit pas encore grand-chose en zoomant sur l'intérieur ! Le mystère sera éclairci au cours du second semestre 2022.