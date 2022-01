Scoop - BMW prépare une M5 hybride

En 2023, BMW lancera une nouvelle génération de la Série 5. Et qui dit nouvelle Série 5 dit nouvelle M5 ! Un des premiers prototypes de la variante Motorsport vient d'être surpris par notre chasseur de scoop. Et sur celui-ci, on peut lire "Hybrid test vehicule".

La future M5 sera donc une hybride, et plus précisément une hybride rechargeable. Rien de surprenant. Face à des normes antipollution de plus en plus sévères en Europe, avec des quotas de CO2 à respecter, même les sportives doivent être électrifiées. Un doute subsiste toutefois et pas des moindres : l'hybride sera-t-elle la seule option possible ou existera-t-il encore une variante 100 % thermique à côté ?

Pour le modèle plug-in, la fiche technique devrait être calquée sur celle du XM, le gros SUV sportif qui sera lancé fin 2022. Le concept de cet engin a été annoncé avec un V8 associé à un bloc électrique pour une puissance cumulée de 750 ch et un couple de plus de 1000 Nm ! On espère que la M5 arrivera à s'accommoder du poids de la batterie.

La présentation étant lointaine, cette M5 étant attendue pour 2024, le camouflage reste épais. On devine toutefois quelques lignes, avec par exemple des optiques qui s'étirent le long du capot ou encore une calandre de taille raisonnable. Ce qui est curieux alors que la M4 a reçu des haricots géants. Mais les quatre sorties d'échappement ne laissent pas de doute sur le pedigree très sportif de ce prototype.