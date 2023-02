Scoop – Citroën C3 Aircross : la nouvelle génération se montre

Le renouvellement du Citroën C3 Aircross est d’importance pour la marque aux chevrons. C’est pourquoi le constructeur français va modifier en profondeur son modèle pour le rendre encore plus attirant. Le prototype camouflé qui se déplace sur route verglacée pour ses essais hivernaux indique que le futur C3 Aircross, bien que restant un SUV urbain, va grandir. On parle d’un modèle de 4,30 m de long soit 15 cm de plus que le modèle actuel.

Cette augmentation de la longueur s’appliquera à l’empattement, afin de bénéficier d’un espace de vie plus spacieux, mais aussi au porte-à-faux arrière, ce qui devrait profiter au volume de chargement. Pour ce qui concerne le style du modèle, difficile avec le camouflage, de se rendre compte de tous les changements. Cependant, on peut tout de même s'apercevoir que les ailes sont plus rebondies pour renforcer l’aspect robuste du véhicule. Le pavillon, dont le camouflage a été arraché, n’est plus plat, affichant une allure originale. Les poignées ont été aussi modifiées.

Sous le capot de ce nouveau modèle qui arrivera en 2024, on devrait trouver encore des moteurs thermiques dont le nouveau bloc essence 1.2 PureTech micro-hybridé 48 volts de 136 ch associé à une boîte double embrayage à six rapports qui arrive sous le capot des Peugeot 3008 et 5008. Il y aura aussi une offre 100 % électrique avec le nouvel électromoteur de 156 ch que la DS 3 restylée a inauguré. Plus grand et plus moderne, le nouveau Citroën C3 Aircross devrait voir ses tarifs augmenter, mais pour se rendre compte de l’évolution de la facture il faudra attendre la commercialisation qui devrait être effective à la mi-2024.