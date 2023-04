Scoop – Cupra Formentor : premier restylage pour le SUV

Comme prévu le SUV Cupra Formentor sera restylé en 2024 et ce lifting sera conséquent. Il convient pour la marque sportive espagnole de s’éloigner le plus possible de la marque Seat en appliquant sa propre identité stylistique. C’est pourquoi la partie avant du modèle sera fortement impactée par le restylage.

Plus de calandre hexagonale trop typée Seat, à la place une calandre en forme de trapèze qui est placée plus bas, le dessin de la face avant s’inspirera d’une tête de requin et aura un petit air de famille avec le Lamborghini Urus, excusez du peu.

Cette modification du style du modèle sera d’importance, car en plus de la calandre, du bouclier, le capot et les phares seront également modifiés. De quoi donner une tout autre allure à ce modèle qui est l’une des stars de la jeune marque espagnole avec la Cupra Born et la Cupra León qui vont subir également un restylage. On découvrira l’ensemble de ces restylages avant la fin de l’année pour une commercialisation en 2024.