Scoop – Lamborghini Urus PHEV : déjà une prune ?

En Allemagne, on ne badine pas avec la loi et que l’on soit simple conducteur ou ingénieur/essayeur pour une grande marque automobile, c’est la même chose. C’est ainsi que les membres du staff technique de Lamborghini se sont fait arrêter alors qu’ils poursuivaient des essais de mise au point du nouveau Lamborghini Urus PHEV sur la route. Leur crime ? Ne pas avoir installé de plaque d’immatriculation à l’avant de leur prototype.

Cette absence de plaque à l'avant peut être autorisée en Italie et dans d’autres pays, mais pas en Allemagne. En Allemagne comme en France, la plaque d’immatriculation est obligatoire à l’avant comme à l’arrière du véhicule que celui-ci soit une voiture de production ou un prototype comme dans le cas du Lamborghini Urus. Cet arrêt inopiné a permis à nos chasseurs de scoop de mitrailler ce prototype sous toutes les coutures, alors que les hommes de Lamborghini n’étaient pas du tout heureux de la présence des policiers, mais aussi des photographes.

Le Lamborghini Urus photographié cache sous son capot une motorisation hybride rechargeable se composant d’un moteur V8 et d’un électromoteur. Ce modèle devrait afficher une puissance élevée de plus de 750 ch, L'Urus PHEV devrait reprendre la motorisation plug-in du Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid dans une version encore plus puissante. Rappelons que le SUV Porsche dispose d’un moteur V8 4.0 de 599 ch et d’un électromoteur de 177 ch, le tout affichant 739 ch et 950 Nm de couple.