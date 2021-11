Scoop - Le nouveau Mini Countryman se dévoile

Depuis sa reprise par le groupe BMW, Mini tente des choses. Tout n'a pas été couronné de succès, puisque des modèles comme le Paceman n'ont pas tenu bien longtemps au catalogue. Le filon "Cooper" a donc ses limites, d'autant plus que la Mini n'est plus aussi urbaine et compacte que le concept originel. Les coupé et roadster sont eux aussi passé par la fenêtre, alors que Mini cherchait à rationaliser la gamme pour ne conserver que les modèles qui se vendent le plus.

Et parmi eux, le Countryman, seul SUV chez le constructeur anglais. La troisième génération est actuellement en préparation et notre photographe l'a justement immortalisée dans sa version Cooper S, toujours en essence et probablement sans hybridation complète.

Ce troisième Countryman amènera de gros changements. Le premier sera le passage de l'ex-plateforme UKL pour la nouvelle baptisée "CLAR", servant déjà à certains modèles compacts à transmission avant du groupe BMW. La particularité de cette plateforme est de supporter à la fois les motorisations électriques, mais aussi hybrides et thermiques. Mini devrait faire l'impasse sur l'hybridation rechargeable, puisqu'un tout nouveau Countryman électrique est au programme, et partagera ses organes avec l'inédit BMW iX1.

L'autre grosse évolution induite par le changement de plateforme est la prise d'hormones de croissance : le nouveau Countryman tournera désormais autour des 4,40 mètres de longueur, passant alors du segment B haut de gamme au segment C. Un vrai SUV compact qui pourrait permettre à Mini d'attirer une nouvelle clientèle, peut-être moins urbaine, mais plus familiale.